Україна завжди пам'ятатиме все, що для неї зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій – Президент привітав воїнів ССО з професійним святом

У День Сил спеціальних операцій, який відтепер Україна відзначатиме щороку 27 травня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО й рідними загиблих Героїв та вручив державні нагороди.

Вчора Глава держави підписав указ щодо встановлення нової дати відзначення Дня Сил спеціальних операцій. За словами Володимира Зеленського, такий вибір є реалізацією того, щодо чого зверталися самі воїни, та вшануванням однієї з найбільш героїчних сторінок історії ССО – звільнення Донецького аеропорту від бойовиків.

«26 травня 2014 року будівлі аеропорту були відбиті у ворога, а 27 травня – повністю взяті під контроль. І це стало прикладом, як діють українські спецпризначенці: швидко, рішуче та результативно», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що за час війни Сили спеціальних операцій виконали тисячі надважких завдань. Глава держави відзначив внесок ССО на Донецькому й Харківському напрямках, участь у Курській операції, активні дії на Півдні України, оборону північних регіонів і захист Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

«Всюди, де найважче, задіяні наші ССО. Та всюди ми справді можемо розраховувати на саме вашу надійність, уміння досягати цілей для України», – наголосив він.

Глава держави подякував усьому складу ССО, кожній родині захисників за таких українських героїв і всім, хто передає досвід спецпризначенців молодим воїнам.

«Україна завжди пам'ятатиме все, що для незалежності України, для нашої держави зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій. Пишаємось вами і пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя заради України, заради всіх в Україні, заради українського народу», – сказав Володимир Зеленський.

Пам'ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Президент вручив рідним трьох загиблих Героїв орден «Золота Зірка» та відзначив найвищою державною нагородою ще одного воїна ССО.

Вони виконували бойові завдання на найскладніших напрямках фронту: у боях на Київщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. Військові відзначилися під час спеціальних операцій на ТОТ, у тилу ворога та на території Росії, зокрема в Курській області.

Військовослужбовці тримали оборону в умовах чисельної переваги окупантів у живій силі та озброєнні. Стримували російські атаки, зупиняли наступи, під вогнем утримували стратегічно важливі позиції та звільняли населені пункти. Вони виводили підрозділи з ворожого оточення, прикривали побратимів від вогню, влаштовували засідки та брали окупантів у полон для отримання цінної інформації та поповнення обмінного фонду. Попри ризик для власного життя надавали допомогу пораненим побратимам та евакуювали їх.

Глава держави відзначив іще 14 захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького та «За мужність» І–ІІІ ступенів.

У заході також узяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, командувач ССО ЗСУ Олександр Трепак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник очільника Офісу Глави держави Павло Паліса.