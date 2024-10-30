Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Завершив візит до наших друзів із Північної Європи – був уже четвертий саміт Україна – держави-нордики. Ісландія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. Дуже продуктивно. Домовилися про нові пакети підтримки для нашої оборони, також для нашої енергетики. Багато говорили й про інвестиції в наше виробництво зброї, саме в Україні, і про розвиток спільних оборонних проєктів. Є вагома історія таких відносин із Данією – ми називаємо данська модель, яка дає змогу залучати фінанси від наших партнерів саме в українське оборонне виробництво. Зокрема, робимо артилерію – уже майже 20 «богдан» на місяць, хороші результати і в інших напрямках. Буде більше результатів. Снаряди, техніка, дрони – усе необхідне. Я вдячний усім, хто нам допомагає. Продовжуємо роботу щодо ППО. Зокрема, на саміті НАТО у Вашингтоні була абсолютно чітка, конкретна домовленість щодо систем ППО для України, а також – комплектації бригад. Зараз це ще не реалізовано повністю. І ми дуже розраховуємо, що наші парнтери нордики допоможуть нам із цим у контактах з іншими партнерами. Домовленості повинні виконуватись. І тим більше в умовах такої війни. Я хочу окремо подякувати всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі. Ми готові чути пропозиції інших держав, інші погляди, будь ласка. Але наразі чітке, прораховане бачення подальших дій разом із партнерами є в нашому Плані перемоги. Головне – знайти рішучість виконати пункти, і це точно наблизить мир. Вдячний також і за повне розуміння нашої логіки щодо запрошення в НАТО для України. Україна завжди пропонує тільки те, що реально допоможе натиснути заради справжнього миру. І ми не втомлюємося це пояснювати, зокрема нашим партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим. Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі «Рамштайн», яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими.

Сьогодні я вже повернувся в Україну, багато зустрічей зараз тут, на Закарпатті. Багато є регіональних справ, які мають значення для всієї нашої країни. Робота з місцевими громадами, робота з місцевими підприємцями. За кілька років вдалося зробити Закарпаття однією з опор нашої стійкості – всієї України. Говорив сьогодні тут із керівниками громад області, із представниками бізнесу. Була зустріч разом із першою віцепремʼєркою Свириденко з бізнесом регіону. А це бізнес зокрема релокований з інших наших областей. Ми бачимо, як зростає тут виробництво, які є перспективи й водночас є питання, є проблеми. Допоможемо з рішеннями – обов’язково. І зараз ще відвідаю наших хлопців – воїнів, які проходять реабілітацію після поранень. Бойові наші хлопці – з наших бригад, що воюють на Донеччині, у Вовчанську, на Курщині. Хочу подякувати їм від усіх наших людей – від усієї України – та відзначити їх державними нагородами. За таку потрібну роботу, таку службу, за їх таку потрібну хоробрість. Хоробрість, яка завжди має вирішальне значення – і на полі бою, і в політичних рішеннях. Дуже сподіваємося на хоробрість партнерів.

Слава Україні!