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Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС – Ігор Жовква

24 травня 2024 року - 13:54

Україна здійснила всі чотири законодавчі кроки для початку переговорів про вступ до ЄС – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся із заступником міністра закордонних справ Литви Сімонасом Сатунасом.

Ігор Жовква подякував за потужну підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також усебічну допомогу з боку Литви. 

Він також відзначив незмінну плідну співпрацю з Литвою щодо реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС і НАТО.

Під час зустрічі окремо приділили увагу початку переговорів між Україною та ЄС про вступ. Ігор Жовква зазначив, що наша країна здійснила всі 4 законодавчі кроки, які визначила Європейська комісія для фактичного початку переговорів. Він наголосив, що Україна і змістовно, і структурно готова до переговорного процесу.

«Очікуємо на ухвалення переговорних рамок після європейських виборів у червні, а також на скликання першої міжурядової конференції ще за бельгійського головування», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного Саміту миру 15–16 червня у Швейцарії.

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