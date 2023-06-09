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Україна здобула остаточну перемогу у справі щодо повернення «скіфського золота»

9 червня 2023 року - 14:08

Верховний суд Нідерландів 9 червня 2023 року, після майже дев’яти років судового процесу, повністю задовольнив вимоги України в особі Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення безцінних музейних експонатів із виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Наприкінці 2014 року, одразу після незаконної анексії Автономної Республіки Крим, Росія розпочала кампанію з позбавлення України її національного культурного надбання, ініціювавши за допомогою підставних «кримських музеїв» судовий процес у Королівстві Нідерланди з вимогою передати в окупований Крим колекції так званого скіфського золота, що до того перебували на виставці в амстердамському Музеї Алларда Пірсона.

Майже дев’ять років тривала юридична боротьба в судах Королівства Нідерланди. РФ не шкодувала ресурсів під час спроб незаконного привласнення культурних цінностей України.

Але всі три судові інстанції Нідерландів, зокрема й Верховний суд, відкинули будь-які зазіхання «кримських музеїв» на «скіфське золото» та ухвалили рішення на користь України.

Це є додатковим свідченням підтримки з боку Європи територіальної цілісності нашої держави й неприпустимості та безпідставності зазіхань агресора та його маріонеток на наші культурні надбання.

Україна висловлює подяку Королівству Нідерланди за забезпечення неупередженого й об’єктивного судочинства та за неухильну підтримку норм міжнародного права та справедливості.

Наша держава також щиро вдячна всім залученим державним органам та установам, команді нідерландських та українських адвокатів, дипломатам, експертам за допомогу й професіоналізм на всіх стадіях ведення цієї надважливої справи.

Чекаємо на повернення «скіфського золота» додому, в Україну!

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