Україна звільнила з російського полону 108 жінок – Андрій Єрмак

У результаті чергового масштабного обміну полоненими Україна звільнила з полону 108 жінок, зокрема 96 військовослужбовиць та 12 цивільних. Про деталі операції керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку доповіли уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Дмитро Усов.

Зокрема, вдалося звільнити 35 представниць Збройних Сил України, 32 захисниці з лав Військово-Морських сил, 12 – із Сил територіальної оборони ЗСУ, 8 – із Національної гвардії України (зокрема 2 із ОЗСП «Азов»), 5 – із Державної спеціальної служби транспорту, 4 – із Державної прикордонної служби України (загалом 11 офіцерів, 85 рядових і сержантів).

Серед звільнених – 37 жінок, евакуйованих з «Азовсталі», а також громадянки, яких незаконно затримали в ОРДЛО ще до широкомасштабного вторгнення РФ за «надто проукраїнську позицію».

«Нам вдалося провести не просто черговий масштабний обмін полоненими. Це вперше цілковито жіночий обмін. Сьогодні вдалося звільнити з полону 108 жінок», – сказав Андрій Єрмак.

Усім визволеним буде надана необхідна медична допомога та забезпечена реабілітація.

Керівник Офісу Глави держави переказав звільненим українкам подяку від Президента Володимира Зеленського за стійкість і віру, а також членам Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім посадовцям, які були залучені до обміну і які попри високі ризики домоглися позитивного результату.

«Це важливо для всіх нас, усієї України. Що більше ми будемо згуртованими, що більше ми працюватимемо одне для одного, то краще ми перенесемо всі жахи цієї війни та швидше здобудемо перемогу», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також наголосив на необхідності докласти максимальних зусиль, щоб домогтися допуску місій міжнародних гуманітарних організацій і представників України до наших громадян, які перебувають у російському полоні. За його словами, українська сторона очікує активніших дій від Міжнародного комітету Червоного Хреста в питанні тиску на Росію з метою допуску до полонених українців.

«Життя та здоров'я громадян України – як військовополонених, так і в’язнів Кремля, незаконно депортованих осіб – є одним з абсолютних пріоритетів для нашої команди. І ми продовжуємо виконувати завдання Президента України: маємо звільнити всіх наших людей», – зауважив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Офіс Президента, уряд і Міністерство закордонних справ розпочали роботу із долучення до звільнення полонених усіх профільних міжнародних організацій.

«Ми також запрошуємо взяти в цьому участь омбудсменів країн-партнерів, які будуть готові долучитися. Нам дуже важливо добитися можливості знати, у яких умовах перебувають наші люди, і не припиняти робити все можливе задля їхнього повернення», – сказав керівник Офісу Президента.

Він нагадав про завдання Володимира Зеленського – повернути додому кожного й кожну, хто перебуває в російському полоні.

Зі свого боку уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подякував Президенту, керівнику Офісу Глави держави та представникам Координаційного штабу за зусилля, докладені до звільнення полонених українок.

«Ми чітко розуміємо, що наше завдання – повернути абсолютно всіх героїв і героїнь. Ми на цьому не зупиняємося. У нас з’являються нові ідеї, як це зробити ефективніше і якомога частіше повертати наших героїв і героїнь», – наголосив Дмитро Лубінець.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Дмитро Усов зазначив, що сьогоднішній події передували важкі перемовини.

«Завдяки вашій координації, завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу та всіх фахівців, які входять до Координаційного штабу, нам сьогодні знову вдалося виконати доручення Президента щодо повернення всіх наших оборонців. Ми не зупиняємося, робота триває, будемо продовжувати», – підсумував Дмитро Усов.