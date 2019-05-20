Українці чекають належної реакції правоохоронних органів на розкрадання в оборонно-промисловому комплексі – Президент

Українці чекають на належну реакцію правоохоронних органів стосовно розкрадання бюджетних коштів у оборонно-промисловому комплексі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив 27 червня, під час наради РНБО щодо стану реалізації заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів у секторі безпеки й оборони та ухвалених рішень стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу України.

«Коли ми з вами дивилися журналістські розслідування щодо корупції в оборонній сфері, разом з нами їх дивилися наші бійці та їхні родичі. Якщо виявлені порушення викликають неймовірне обурення у нас, давайте спробуємо відчути, як на це реагують вони. Я дивитимуся на цю ситуацію очима тих, хто захищає Україну», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

«Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією», – сказав Володимир Зеленський.

Президент констатував, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.

«Політики освоювали гроші на підприємствах, якими вони особисто володіли. Покривали зловживання, стримували правоохоронні органи у розслідуванні таких порушень. Це замкнене коло, яке ми повинні розірвати», – підкреслив Глава держави.

За словами Президента, необхідно збільшувати прозорість оборонних закупівель, секретність має залишатися там, де вона є доцільною.

«Наша мета – вдосконалювати систему демократичного цивільного контролю, збільшувати контрольну роль парламенту, співпрацювати з громадськими організаціями, формувати ефективні процедури та ефективні інститути й дотримуватися законодавства», – наголосив він.

Глава держави також відзначив активізацію деяких правоохоронних органів у цій сфері.

«Справедливість та ефективне використання коштів – наша ціль, але найголовніше – це збереження життя наших бійців», – зазначив Володимир Зеленський.

У нараді під головуванням Президента взяли участь Генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, т. в. о. Голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств. Володимир Зеленський заслухав доповіді про перебіг реформування оборонно-промислового комплексу.

Під час наради йшлося про наявні проблеми та результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, що існують в ОПК.

Глава держави доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.