Українці повинні мати можливість отримати онлайн усі послуги від держави – Президент

Автоматизація взаємодії громадян з державою – це практична боротьба з корупцією на всіх рівнях. І політичної волі в Україні достатньо для подальших цифрових перетворень у державі, наголосив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному додатку «Дія».

Глава держави зазначив, що прозорість і чесність влади – це те, на що заслуговують усі громадяни України.

«Я переконаний і ставлю таке завдання нашому уряду, щоб усі послуги від держави українці мали можливість отримати повністю онлайн, без необхідності оббивати пороги будь-яких чиновницьких кабінетів», – сказав Президент.

Володимир Зеленський запевнив, що нині достатньо політичної волі для подальших цифрових перетворень України. Влада й надалі змінюватиме застаріле законодавство, що заважає цифровим реформам.

«Державі у смартфоні» бути. І ми це бачимо. Я вірю, що Україна обов’язково стане сучасним цифровим лідером у світі», – заявив він.

Володимир Зеленський повідомив, що першим важливим кроком у реалізації стратегії «Держава у смартфоні» була презентація на початку лютого мобільного додатку «Дія». Тоді в доступі були цифрові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію авто. За перші три дні роботи «Дії» додатком скористалися один мільйон українців. Зараз кількість користувачів становить 2,3 млн. «Дія» посідає перші позиції за темпами скачування – як у Play Market, так і в App Store.

«Це свідчить лише про одне: українці справді давно вже були готові до якісних змін. Українці хочуть взаємодіяти з державою зручно та без зайвих труднощів. І ми готові їм ці якісні зміни запропонувати», – зазначив Президент.

Також Глава держави нагадав, що на початку квітня розпочав роботу Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Дія». Зараз на ньому вже доступно 27 публічних послуг онлайн.

«Сьогодні він як ніколи на часі. Оскільки це можливість для українців вирішувати чимало своїх складних питань з державою повністю онлайн, не виходячи з дому і, що дуже важливо, не порушуючи умов карантину», – наголосив Володимир Зеленський.