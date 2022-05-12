Українці продемонстрували, що можна не боятися й боротися з однією з найбільших армій світу – Андрій Єрмак

Український народ продемонстрував, що можна не боятися й боротися з однією з найбільших армій світу, тож членство України в НАТО зміцнило б цю організацію. Про таке заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю телеканалу CNN.

Він зазначив, що ситуація на фронті досі складна, але українські військові мають успіх у контрнаступі на Харківському напрямку.

«Наші війська відсунули противника назад, але тривають бої у південно-східній частині України. І залишається катастрофічною ситуація в Маріуполі, де тисячі людей заблоковані, включно з «Азовсталлю», – розповів Андрій Єрмак.

«Наші військові на «Азовсталі» заблоковані та перебувають під постійним масованим бомбардуванням з боку російських сил. Ми використовуємо всі наші можливості, ведемо переговори з багатьма світовими лідерами, щоб урятувати наших людей. Для нас це дуже важливо. І Президент Зеленський особисто працює 24/7 над цим питанням», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента висловив подяку ООН за зусилля щодо евакуації цивільних із заводу «Азовсталь».

Андрій Єрмак також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію з метою спонукання її до мирного врегулювання.

«Якщо ця жахлива війна продовжиться і кожного дня Росія вбиватиме українців та руйнуватиме міста, то це буде свідчити, що наявних санкцій недостатньо», – наголосив він.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що міжнародна експертна група, яку очолює він та екс-радник Президента США з питань національної безпеки Майкл Макфол, активно працює над оцінкою чинних санкцій та пропонує нові.

За словами Андрія Єрмака, фахівці підготували документ, який містить рекомендації щодо дій в енергетичному секторі. Йдеться про повне ембарго на російські енергоресурси, насамперед нафту. Він зауважив, що з початку повномасштабної війни Росія, за офіційними даними, отримала з продажу енергоносіїв понад 65 млрд дол. США.

«Це живить військову машину Росії та дає змогу продовжувати війну проти України», – додав він.

Відповідаючи на запитання про те, що Фінляндія планує приєднатися до НАТО за швидкою процедурою, тоді як Україна тривалий час безуспішно намагалася вступити до Альянсу, Андрій Єрмак зазначив: «Ми вважаємо, що ця ситуація є тестом для Альянсу. Ми дуже раді за наших друзів у Фінляндії – справді, це абсолютно логічний крок. Водночас це демонструє подвійні стандарти НАТО, бо весь світ бачив, що Україна давно вирішила прямувати до Альянсу, але ми досі не маємо жодної конкретної відповіді. Зараз наша мужня та героїчна нація показала, що участь і членство України в НАТО зміцнило б цю організацію».

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що українці продемонстрували, що можна не боятися й боротися з однією з найбільших армій світу.

Коментуючи твердження Президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська направлені в Україну для боротьби з нацистами, Андрій Єрмак зауважив, що найбільшої шкоди від РФ зазнали саме російськомовні міста Харків та Маріуполь, також вона завдала ударів по Умані та Бабиному Яру, які є важливими для єврейського народу.

«Усе, що робить (Росія. – Ред.) в Україні, спрямовано проти українців. Ми вдячні парламентам світу, які вже визнають цю війну геноцидом. Картина з Бучі, Ірпеня та Маріуполя дає чітку відповідь, хто продовжує нацистську практику часів Другої світової війни, а хто захищає свою землю та країну. І ми будемо боротися до перемоги», – наголосив Андрій Єрмак.