Українці роблять усе, щоб це була остання війна у Європі та світі – Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky TG24

Україна дає відсіч російському агресору, захищає принципи міжнародного права та робить усе, щоб нинішня війна стала останньою у Європі та світі, тож допомога нашій країні має тривати. Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

«Варто розуміти, що українці роблять усе, щоб це була остання війна як у Європі, так і у світі. І заради цього ми боремося – заради поваги до міжнародного права, прав людей, суверенітету, територіальної цілісності, поваги до життя», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання ведучих.

Володимир Зеленський наголосив, що українці ціною власного життя не дали Росії окупувати нашу країну.

Президент висловив подяку італійській аудиторії та всьому італійському суспільству за підтримку України на рівні звичайних людей.

«Ця підтримка дуже важлива. На початку війни підтримка всієї Європи та світу допомогла нам об’єднати сили в боротьбі проти агресії Російської Федерації», – зауважив він.

Глава держави акцентував, що світові не можна втомлюватися від допомоги Україні, адже наша держава дає відсіч російському агресору.

«Авжеж, усі хочуть дуже швидких подій на полі бою, але буває по-різному. Повномасштабна війна триває другий рік поспіль. Втомлюються всі: сама земля втомлюється, люди втомлюються – це зрозуміло. У нас мотивація на високому рівні. Ми збираємося перемогти ворога. Зараз ініціатива в нас у руках. Нехай повільно, але щоденно ми крок за кроком витісняємо РФ із нашої землі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українським військовим на фронті доводиться долати низку труднощів: щільно заміновані території, дефіцит зброї та боєприпасів, нестача систем ППО.

«Попереду зима. Це ще один виклик усім нашим громадянам: нашим цивільним і нашим воїнам. Треба пройти цю зиму гідно, не втративши ініціативу, яка сьогодні в нас є на полі бою», – наголосив Глава держави.