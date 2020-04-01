Українці шукають протидію коронавірусу за допомогою цифрових технологій

Міністерство цифрової трансформації спільно з міжнародними партнерами за підтримки Офісу Президента запустили онлайн-челендж, аби зібрати найкращі ідеї громадян та представників бізнесу, що допоможуть полегшити життя людей і бізнесу під час пандемії COVID-19.

За першу добу після старту Національного онлайн конкурсу IT-проектів #HackCorona in Ukraine, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, подано 138 заявок.

«Нас надихає ваша підтримка, згуртованість та розуміння ситуації. Так ми вкотре доводимо, що є єдиною країною. Що в дуже критичні моменти мобілізуємось та даємо відсіч будь-якому ворогу, навіть невидимому», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Розробники, стартапери, маркетологи, дослідники та громадські активісти – всі охочі можуть долучитися до конкурсу, якщо їхня ідея відповідає одному з чотирьох напрямів:

1. Протидія коронавірусу: розробка та запуск електронних сервісів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19.

2. Е-послуги для громадян: соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні електронні послуги, які особливо важливі під час карантину.

3. Соціальне підприємництво: інноваційні ідеї, спрямовані на розвиток цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян.

4. Взаємодопомога: сервіси для підтримки та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

«За свою історію українці не раз єдналися та самоорганізовувалися у складні часи. Всесвітня пандемія коронавірусу – це виклик не лише для України, а й для всього світу. Для подолання пандемії та її наслідків потрібні сучасні рішення й технології. #HackCorona – саме про це», – наголосив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найкращі ідеї будуть реалізовані чи отримають фінансування на розвиток. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на них чекає менторська підтримка під час реалізації проекту. Заявки приймаються до 6 квітня, а вже 9 квітня члени журі оберуть найкращих.

Основними критеріями відбору проектів будуть інноваційність рішення, соціальний вплив, перспективи розвитку та актуальність. Ідеї мають демонструвати справжній соціальний ефект для громадян чи бізнесу, відповідно до цілей конкурсу. Команда має чітко розуміти цільову аудиторію та сферу впливу, демонструвати конкретні можливості для розвитку проекту та його масштабування на всю країну.

Надіслати ідею можна за посиланням: https://hack-corona.gov.ua/

Партнерами Національного конкурсу IT-проектів #HackCorona in Ukraine стали: програма EGAP, яку фінансує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва та реалізує Фонд Східна Європа й Innovabridge, а також Програма розвитку ООН (ПРООН).