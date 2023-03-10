Українці сильні, коли дбають одне про одного, і вільні, коли захищаються – звернення Президента Володимира Зеленського

Щойно закінчилося засідання Ставки.

Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини. Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання.

Сьогодні ж про забезпечення українських воїнів і загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії говорив на міжнародних переговорах.

У Києві з візитом перебувала Прем’єр-міністр Фінляндії – держави, яка доволі активно нас підтримує. Я подякував за уже надані пакети допомоги, обговорили нові можливості зміцнити нашу оборону, зміцнити тиск на Росію – новий оборонний пакет для України, уже 14-й.

Говорили також про співпрацю у структурах Євросоюзу, про підтримку наших ініціатив щодо покарання російських убивць.

Також сьогодні зустрівся з міністром оборони Норвегії. Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ. Також Норвегія започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України – 7 мільярдів доларів на п’ять років, – яка може й має стати прикладом для інших наших партнерів.

Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки.

До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів.

Поспілкувався сьогодні з представниками американської політичної спільноти – сенаторами, експертами – на майданчику Американського інституту підприємництва. Це один із сильних американських think tanks – інституцій, що беруть участь у створенні політики.

Поінформував про поточну ситуацію, про наші можливості зламати російську агресію й повернути Україні безпеку. Подякував Америці за незмінну та принципову підтримку, за лідерство, яке може значно наблизити нашу перемогу.

Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині. Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники «Сімдесятдев’ятки»... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати сьогодні бійцям ГУР МО «Шаман» – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста.

Дякую гармашам 44-ї окремої артилерійської бригади, які воюють на Запорізькому напрямку. Вправно знищують позиції й техніку ворога. Дякую вам за це, хлопці!

Сьогодні підписав черговий указ про відзначення наших воїнів державними нагородами. Зокрема, бійців 24-го окремого штурмового батальйону Збройних Сил України.

Сьогодні ж мав честь вручити мамі «Да Вінчі» – Дмитра Коцюбайла – його «Хрест бойових заслуг». Сьогодні відбулося прощання з Дмитром. І я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з «Да Вінчі». Усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. Це дуже важливо.

Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу й усієї Європи. Вдячний кожному й кожній. Згадайте сьогодні Дмитра, згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна – із 24 лютого, із 14-го року. Вічна пам’ять героям!

І ще одне. Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергообʼєктів і мереж після російського терористичного нальоту.

Харків – усе ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, усі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад.

Харківська область – станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено.

Досі непросто в Житомирі: хоча систему загалом збалансували, усе ж можуть бути відключення. Енергетики працюють.

Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста.

Київ – тепломережі відновлюються.

Я дякую всім, хто залучений до цих робіт, дякую кожному й кожній, хто допомагає!

Українці сильні, коли дбають одне про одного. Українці вільні, коли захищаються.

Слава нашому прекрасному народу!

Світла пам’ять нашим воїнам, які віддали свої життя за нашу державу!

Слава Україні!