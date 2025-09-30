Українці витримали десятки спроб завоювання, Україна вистоїть і зараз проти Росії – Президент під час заходів із нагоди Дня захисників і захисниць

З нагоди Дня захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами, вручив командирам бригад бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки почесних найменувань. У присутності Глави держави курсанти військових ліцеїв склали клятву ліцеїстів.

На заході також були присутні керівники Сил безпеки та оборони України, Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники, міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, представники дипломатичних місій іноземних держав і міжнародних організацій.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні день мільйонів людей – тих, хто присвячує своє життя Україні, хто не побоявся й не зрадив, мріє про завершення війни та діє, щоб мир настав швидше.

«Українці не вперше захищаються від Росії, але зараз – найбільш далекобійно, найбільш ефективно. І саме зараз треба захиститися так, щоб наші діти, усі наші діти, усі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз», – наголосив Президент.

Він повідомив, що напередодні підписав укази про відзначення державними нагородами понад 1600 українців та українок зі Збройних Сил, НГУ, розвідки та зв’язку, СБУ, ДПСУ, бойової Національної поліції України та ДСНС. За словами Володимира Зеленського, від початку повномасштабного російського вторгнення вже майже 124 тис. українців нагороджені за захист та оборону України.

Володимир Зеленський закликав завжди пам’ятати, якою ціною дається захист України. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв різних часів, які билися заради України, зміцнювали Українську державу й віддали свої життя заради неї.

Глава держави передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Найвищої нагороди удостоєні:

Лейтенант Семен Крамський. Брав участь у боях під Гуляйполем, Лисичанськом і Святогірськом. У вересні торік підрозділ під його командуванням відновив позиції на одній із шахт біля села Водяного. Під постійними обстрілами Семен Крамський керував обороною шахти. Двадцять другого вересня був поранений, але відмовився від евакуації й продовжив командувати боєм. Попри відступ ворог зосередив вогонь на позиціях. Унаслідок одного з обстрілів Семен Крамський загинув.

Старший матрос Андрій Левченко. У квітні 2022 року човном доправив побратимам у тимчасово окупованій Олександрівці десять комплексів NLAW і під обстрілами евакуював десятьох поранених. У 2023-му брав участь у боях на Херсонщині: знищував позиції ворога, доправляв десант, розвідників і вивіз понад 50 цивільних з окупації. Сьомого серпня 2023 року під час евакуації поранених його човен потрапив під обстріл і підірвався на міні, виконуючи маневр. Андрій Левченко загинув, але врятував поранених побратимів, які змогли дістатися берега й отримати допомогу.

Президент особисто відзначив «Золотою Зіркою» Героя України чотирьох захисників. Серед них:

Старший солдат (запасу) Сергій Гончар. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення захищав Україну на Житомирщині, Харківщині та Луганщині. Лише в грудні торік у стрілецьких боях знищив понад 40 окупантів. Попри травми та поранення відбивав численні атаки ворога. Упродовж чотирьох днів самостійно обороняв опорний пункт, маючи поранення грудної клітки та отримуючи допомогу лише від підрозділів вогневої підтримки, БпАК та мінометних батарей.

Молодший лейтенант Дмитро Єлецький. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів. Звільняв території Харківської, Луганської та Донецької областей. Завдяки його діям було ліквідовано щонайменше 230 окупантів і ще понад 230 поранено, знищено танк Т-72, БМП, вісім гаубиць і мінометну батарею. У 2024–2025 роках на Курщині забезпечував розвідку, корегування вогню, прикриття штурмових та оборонних дій.

Старший лейтенант Денис Ткалич (НГУ, «Азов»). За допомогою дрона та гранатомета неодноразово підбивав ворожу техніку й знищував окупантів. У травні під час зачистки села Петрівка на Донеччині підрозділ під його командуванням звільнив 70 будинків. Денис Ткалич особисто знищив 16 ворогів. Бойове завдання було виконане без втрат серед особового складу.

Командир батальйону спецпризначення «Донбас» підполковник Микола Шевчук (НГУ, «Хартія»). Торік командував операцією з утримання позицій та неодноразово організовував відбиття ворожих штурмів. Підрозділ Миколи Шевчука з квітня 2024-го до лютого 2025 року знищив понад 380 і поранив більш ніж 420 окупантів, шістьох російських військових взяв у полон, ліквідував понад 550 FPV-дронів, 18 безпілотників різних модифікацій, дев’ять вантажних автомобілів, три БМП та одну вогнеметну систему.

Також Володимир Зеленський передав рідним загиблих військових відзнаку «Хрест бойових заслуг». Посмертно нагороджені:

Сержант Владислав Рибний. У лютому торік поблизу села Криничного на Донеччині разом зі своїм відділенням утримав позицію, що допомогло українським підрозділам уникнути оточення в Авдіївці та врятувати багато життів. Як командир відділення він організував оборону та координував вогонь. Під час бою, що тривав кілька діб, особисто знищив три БТРи, чотири БМП та 28 окупантів. Коли контакт із його позицією було втрачено, Владислав Рибний вважався зниклим безвісти. Його тіло вдалося повернути додому під час обміну.

Солдат Сергій Щоголев. Із травня 2023 року виконував бойові завдання в районі села Спірне Донецької області. Знищив три БПМ і 38 окупантів, сприяв ураженню ворожого Т-72. Наприкінці того ж року зі стрілецької зброї ліквідував ворожий FPV-дрон із боєприпасом, що наближався до сусіднього бліндажа. Неодноразово під ворожим вогнем надавав допомогу побратимам. Першого квітня 2024 року в бою знищив сімох російських солдатів, але зазнав несумісних із життям поранень унаслідок мінометного обстрілу.

Крім того, Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» іще чотирьом воїнам. Її отримали:

Старший солдат Микола Іваненко. Відбивав спроби окупантів просунутися через канал Сіверський Донець – Донбас. З 1 січня цього року впродовж 87 днів безперервно перебував на вогневій позиції, з яких 16 – самостійно. Попри поранення та отруєння газами продовжував завдавати ворогу втрат і відбивати штурми. Евакуювати Миколу Іваненка вдалося лише 28 березня.

Майор Роман Касянчук. У лютому – березні цьогоріч організовував відбиття штурмів на Донеччині, де в районі Костянтинополя відбувся один із найважчих боїв: сто російських піхотинців за підтримки танків, БМП та важкої артилерії намагалися прорвати позиції, утім безуспішно. Загалом за той час під його командуванням було знищено понад 10 одиниць техніки та близько сотні окупантів.

Молодший сержант Олексій Кондрашов. Захищав Україну на Херсонщині, Донеччині та Харківщині. Лише 25–28 лютого цього року у складі екіпажу ударних БпЛА знищив РСЗВ, БМП, шість автомобілів та два мотоцикли з піхотою, а також баггі, які переміщалися в бік українських оборонних позицій.

Підполковник Ярослав Онушкевич. Брав участь в АТО у 2014–2015 роках. Із початком повномасштабної війни виконував бойові завдання на Запоріжжі, Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Торік очолив 2-й самохідний артилерійський дивізіон, озброєний САУ Archer та «Богдана», який за рік виконав понад 4100 вогневих завдань з ураження живої сили й техніки окупантів.

Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І й ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

Крім того, Глава держави вручив бойові прапори командирам 152-ї окремої єгерської бригади, 47-ї окремої артилерійської бригади, 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Нацгвардії, 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, 55-го окремого полку зв’язку та 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ».

Відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 60-та окрема механізована Інгулецька бригада, 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка, 1-ша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада, Окрема артилерійська бригада НГУ, 1-й та 18-й загони морської охорони ДПСУ.

Президент також вручив командирам підрозділів стрічки почесних найменувань: 17-й бригаді «Рейд» Нацгвардії присвоєно найменування «Полтавська», 1039-му зенітному ракетному полку – «імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського», 17-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби – «імені Кирила Трильовського».

На площі також урочисто склали клятву ліцеїста курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна та Київського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.