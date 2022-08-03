Українців сьогодні мотивує кожна перемога, тому ми вболіваємо за наших спортсменів, артистів та науковців як ніколи – Президент

Окрім успіхів на фронті, для України не менш важливими є перемоги в інших сферах, зокрема в культурі, спорті, науці, бо все це сьогодні є нашим великим полем бою проти російської агресії. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами провідних закладів вищої освіти Австралії.

«Вважаю, що культура, спорт, наука мають велике значення в часи війни, і, може, навіть більше значення, ніж у мирний час. Для України, для кожного громадянина сьогодні мотивація – це перемога. І тому мотивує будь-яка перемога. Ми вболіваємо за наших спортсменів так, як ніколи. Ми вболіваємо за наших культурних діячів, і Євробачення – не виняток, а, навпаки, прекрасний приклад. Ми вболіваємо за наших науковців, і коли вони стають найкращими у світі математиками чи фізиками, ми вболіваємо як ніколи. Хтось із нас навіть не знав про таких людей у мирний час», – сказав Глава держави.

«Сьогодні для нас важлива перемога в усіх напрямках – не тільки на полі бою. Тому що все це сьогодні є нашим великим полем бою», – додав Президент.

Він також зазначив, що нині українське суспільство попри наявні суперечності, які є в будь-якому суспільстві, об’єднане й тому міцне в цей час великих випробувань.

«Я хотів би вірити, що ми залишимося таким же єдиним народом після війни, яким ми є впродовж неї», – сказав Володимир Зеленський.

Спілкування відбувалося на базі Австралійського національного університету. Модератором виступила ректор цього вишу, колишній міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. У онлайн-форматі до заходу долучилися представники майже 20 освітніх закладів.