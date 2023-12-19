Українців за кордоном не можна втрачати, у цьому може допомогти множинне громадянство – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що реалізація ідеї множинного громадянства може стати одним із механізмів збереження зв’язку з батьківщиною тих українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення та вже почали облаштовувати там своє життя.

«Про це я говорив іще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Українців справді 60 мільйонів у світі, і не всім обов’язково жити в Україні. У них є своя історія, свої сім’ї, хтось народився в Канаді, у США тощо. Але треба дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати себе українцями, допомагати, відкривати тут бізнес, сплачувати якісь податки. Все це точно піде в плюс Україні», – сказав Глава держави на підсумковій пресконференції.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що з розв’язанням цього питання не варто затягувати.

«Я хотів би, щоб наші люди за кордоном, особливо жінки й діти, чули це. Щоб вони, коли працевлаштовуються й будують нове життя, все-таки не поспішали відмовлятися від громадянства України. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково розв’язує це питання», – зауважив він.

Президент висловив переконання, що більшість українців, які були вимушені рятуватися за кордоном від російської війни, повернуться на батьківщину, коли українська система протиповітряної оборони стане ще потужнішою. Крім того, європейські країни з плином часу можуть переглядати та оптимізувати свої програми підтримки для біженців.

«Країни Європи, США підтримуватимуть тих наших громадян, кому дуже складно. Але ті, хто, наприклад, працевлаштовується, матимуть інший рівень підтримки», – пояснив Володимир Зеленський.