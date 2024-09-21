Україні доводиться захищати право дітей на освіту від російської агресії – Олена Зеленська у виступі на полях Саміту майбутнього ООН

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відеоформаті в заході «Формування майбутнього навчання зараз», що відбувся у Нью-Йорку на полях Саміту майбутнього ООН.

Під час виступу вона зазначила, що в Україні беззаперечне право дітей на освіту доводиться фізично захищати від російської агресії.

«Дуже важко вчити та вчитися, відпускати дитину до школи, коли у твоєму місті щодня лунають повітряні тривоги. Але українці ніколи не хотіли б залишити своїх дітей без права на освіту, розвиток і майбутнє. Тому нині ми, мабуть, країна з найбільшим розвитком онлайн-навчання у світі», – сказала перша леді.

Щоб покрити потребу учнів і вчителів у гаджетах для дистанційної освіти, Міністерство освіти і науки, Міністерство цифрової трансформації разом із Фундацією Олени Зеленської та міжнародними партнерами створили Коаліцію девайсів.

Перша леді наголосила, що водночас диджиталізація стала сильною стороною української освіти.

«В нас діє ціла низка застосунків для онлайн-освіти. Зокрема, презентований Президентом України застосунок «Мрія». Він стежить не лише за графіком навчання, а й за успішністю учнів, стає провідником у великому освітньому світі як для батьків, так і для дітей», – додала вона.

Олена Зеленська також розповіла, що попри війну Україна продовжила реформу шкільного харчування.

«Ніхто не проводив такої масштабної реформи під час війни. З нею Україна вступила до міжнародної Коаліції шкільного харчування. А 12–13 листопада цього року приймає в Києві один із заходів цієї організації – Європейський регіональний саміт шкільного харчування, де будуть представники урядів, організацій та експерти з усього світу», – сказала перша леді.

Крім того, дружина Президента наголосила, що, хоч наш досвід і набутий екстремальним шляхом, Україні є чим поділитися зі світом.

