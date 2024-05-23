Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб справді перемагати терористів – звернення Президента
Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб справді перемагати терористів – звернення Президента

23 травня 2024 року - 21:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україні не потрібен будь-який мир, нам потрібен справедливий мир – Андрій Єрмак під час саміту UNITED24

23 травня 2024 року - 23:14

Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб справді перемагати терористів – звернення Президента

23 травня 2024 року - 21:56

Норвегія, Греція та Північна Македонія будуть представлені на Глобальному саміті миру

23 травня 2024 року - 21:04

Президент обговорив з амбасадорами UNITED24 посилення міжнародної підтримки України

23 травня 2024 року - 17:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у саміті UNITED 24
Участь Президента у саміті UNITED 24

23 травня 2024 року - 15:45

Перейти до всіх галерей

Україні не потрібен будь-який мир, нам потрібен справедливий мир – Андрій Єрмак під час саміту UNITED24

23 травня 2024 року - 23:14

Україні не потрібен будь-який мир, нам потрібен справедливий мир – Андрій Єрмак під час саміту UNITED24

Глобальний саміт миру має стати потужним кроком до припинення війни та встановлення справедливого миру для України. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час панельної дискусії на саміті UNITED24, присвяченій Глобальному саміту миру. Участь у ній також брав професор Гарвардського університету, історик Сергій Плохій.

«Дуже важливо, щоб цей інавгураційний саміт був успішним. Ми вважаємо, що це буде потужний крок до припинення війни й повернення справедливого миру. Бо нам не потрібен будь-який мир, нам потрібен мир справедливий», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Саме тому, за його словами, запропонована Президентом України Формула миру базується на міжнародному праві. Андрій Єрмак наголосив, що війна Росії проти України торкається будь-якої людини у світі.

«Тому що це про наше зерно, про екологію, про окуповану росіянами Запорізьку АЕС. І, наприклад, питання полонених – це не лише українське питання, і його неможливо розв’язати за допомогою традиційної дипломатії», – пояснив керівник Офісу Президента.

Сергій Плохій зауважив, що ця війна не може закінчитися компромісом. Адже компроміс фактично створить підстави для нового світового конфлікту, і це важливо розуміти партнерам України. Він також наголосив, що для України неможливий так званий німецький чи корейський варіант.

«Двох Україн» не може бути. Може бути лише одна Україна, і це має ґрунтуватися тільки на міжнародному праві. Це аргумент, який працює і на Глобальному Півдні, і на Глобальній Півночі, де завгодно», – підсумував Сергій Плохій.

Версія для друку