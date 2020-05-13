Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії – Президент

Уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії. Зокрема, йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу з безробіття. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо протидії поширенню коронавірусу. Очільник Кабінету Міністрів також пообіцяв наступного тижня представити інші економічні програми. Глава держави відзначив, що економічних рішень для виходу з епідемії на сьогодні недостатньо.

«Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги», – наголосив Володимир Зеленський.

У відповідь Прем’єр-міністр повідомив, що уряд підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.

Денис Шмигаль додав, що, попри чутки, комунальні платежі не зростатимуть. Також він зазначив, що вже майже тиждень держава перебуває на так званому плато: щоденна кількість тих, хто одужав від коронавірусу, дорівнює кількості інфікованих.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що людям треба роз’яснювати: безпека під час виходу з карантину залишається пріоритетом. Адже, за словами урядовця, у деяких країнах, де швидко послаблюють обмеження, виникають нові сильні спалахи інфекції.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що працює з міжнародними експертами над удосконаленням другого етапу медичної реформи для розробки достатнього фінансування лікарень та медиків у період виходу з кризи, а з наступного року – переходу на нову, покращену систему медицини, яка забезпечить роботу медзакладів та фахівців.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив про направлення 18 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста на непідконтрольну частину території Донбасу.