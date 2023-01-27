Україні потрібно більше фахівців із європейських справ, які захищатимуть європейські цінності – Президент під час спілкування зі студентами та викладачами Коледжу Європи

Після перемоги над державою-агресором і Україні, і Європі будуть потрібні громадяни, здатні захищати європейські цінності від намагань тиранії зруйнувати їх. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами й викладачами Коледжу Європи у Натоліні (Польща) та Брюгге (Бельгія) у межах проведення у навчальному закладі дня України та Литви.

«Навіть після того, як ми розіб’ємо Росію на полі бою в Україні та змусимо Кремль дати Європі спокій, треба буде завжди зберігати готовність боротися за свободу та право у Європі. Тиранічні тенденції завжди знаходять шлях, щоб з’явитися. Отже, свободі завжди потрібні ті, хто гарантуватиме її захист. Я вірю, що ви можете стати такими лідерами, які гарантуватимуть захист свободі», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що вже зараз у Коледжі Європи навчаються українці й українки з різних міст країни, зокрема з Києва, Вінниці, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Севастополя.

«Як державі не зберегтися без армії, так і нашій із вами Європі не обійтися без захисту. Тому я закликаю вас вчитися тут, у Коледжі Європи, не просто того, як бути частиною європейської бюрократії, не просто того, як бути знавцями європейських справ. А того, як бути захисниками й захисницями європейських цінностей. Як бути лідерами в боротьбі за Європу. Як бути фактично командирами, що зможуть повести за собою інших у битві за Європу», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до студентів.

Президент наголосив на важливості збільшення української присутності в European Studies (європеїстика), щоб випускники Коледжу Європи працювали на державних посадах в Україні, у залі пленарних засідань Верховної Ради та в дипломатичних представництвах нашої держави в країнах Європи, а також в інституціях Євросоюзу.

Крім того, він повідомив про початок роботи зі створення Коледжу Європи в Києві.

«Нам точно потрібно більше фахівців із європейських справ, і ми вже почали роботу зі створення такої освітньої інституції в нашій столиці», – розповів Глава держави.

Володимир Зеленський подякував учасникам заходу за підтримку України, української боротьби за свободу та Європу. За його словами, це – принципова битва для наших поколінь за те, чи діятимуть реально спільні європейські цінності та чи збережуться справжні рівність і різноманіття на нашому континенті, чи зможе Європа бути мирною.

«Це наша з вами битва. І ми маємо перемогти в цій битві за Європу», – наголосив Президент.

На переконання Глави держави, мир, безпека, свобода, демократія, захищеність прав людини, соціальна справедливість – це те, за що треба рішуче боротися, проявляючи лідерство. Особливо коли цим цінностям загрожують тоталітарні системи. Зараз у Європі триває війна, а Росія здійснює геноцидну політику. Саме тому важливо продовжувати боротьбу за збереження європейських цінностей та інституцій, які їх захищають, наголосив Президент.

«У нас із вами немає іншого шляху, ніж перемогти у битві за Європу. Так само, як ми об’єднали Європу. Так само, як ми посилюємо Європу. Так само ми гарантуємо Європі свободу й безпеку. Довгостроково. Звичайно, з Україною у складі Європейського Союзу. Інше неможливо», – резюмував Володимир Зеленський.

Під час заходу перед студентами також виступили Президент Литв Гітанас Наусєда, віце-ректор Коледжу Європи Ева Осніцька-Тамек та ректор Коледжу Європи Федеріка Могеріні.

Коледж Європи – міжнародний навчальний заклад післядипломної освіти, який дає високоякісні знання з європеїстики. Тут викладають і вчаться представники понад 50 країн світу. Випускники здобувають ступінь магістра з європейських студій. Коледж був заснований у 1949 р. в місті Брюгге, а в 1992-му було відкрито його філію в Натоліні (район Варшави).

Викладання здійснюється англійською та французькою мовами за чотирма напрямками. Нині у двох кампусах навчаються 470 студентів. З 1994 року до 2023-го випускниками коледжу в Натоліні стали 128 українців.