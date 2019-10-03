Україні та Польщі потрібно розвивати міцні відносини – Президент

Україна та Польща мають міцні відносини, але їх потрібно розвивати й надалі, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Із сусідами потрібно мати найкращі відносини. Завжди треба розуміти одне одного, розвивати культурні відносини, залишати в минулому наші проблеми. Тому з Польщею у нас повинні бути міцні, дуже гарні взаємини. Гадаю, вони у нас є. Але їх треба розвивати, не втрачаючи часу, зустрічатися, мати спільні проекти, спільні підприємства. Відносини завжди міцні, якщо є спільний бізнес на рівні держав», – наголосив Президент під час прес-марафону.

Володимир Зеленський підкреслив, що Польща завжди публічно захищає територіальну цілісність і суверенітет України.

«Я хотів би, щоб у нас налагодилися нормальні відносини з усіма країнами, які поки що не підтверджують таку ж потужну підтримку, як Польща», – зауважив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив дружні стосунки з Білоруссю. За його словами, під час останньої зустрічі Президент Білорусі Олександр Лукашенко розвіяв побоювання, що на території його країни перебуває російська армія, яка може загрожувати Україні.

«Я говорив, що ми дуже боїмося, що російська армія, якісь корпуси, будуть у них. Президент Лукашенко сказав мені відверто, що на території Білорусі – тільки білоруські військові», – заявив Президент України.