Україні треба готуватися до саміту НАТО у 2024 році у Вашингтоні – Президент

Україні треба готуватися до наступного саміту НАТО, зокрема, здобувши перемогу у війні з Росією, що відкриє можливість набуття нашою державою членства в Альянсі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ за результатами візиту до Литви та участі в саміті НАТО.

«Ми віримо в перемогу. Ми віримо, що буде наступний, дуже важливий крок для України на наступному саміті НАТО. Символічно – все ж таки 75 років Альянсу, у Вашингтоні. Нам треба багато працювати й готуватися до цього саміту», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що основною метою для України є перемога у війні з Росією, що відкриє можливість набуття членства в Альянсі.

«З перемогою точно прийде членство в НАТО. І точно всім зрозуміло: ми маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо. Україна виборювала для себе таке майбутнє, недалеке майбутнє – бути рівноправним членом Європейського Союзу, безпекового альянсу і бути незалежною державою», – зазначив Президент.