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Україні треба готуватися до саміту НАТО у 2024 році у Вашингтоні – Президент

12 липня 2023 року - 21:55

Україні треба готуватися до саміту НАТО у 2024 році у Вашингтоні – Президент

Україні треба готуватися до наступного саміту НАТО, зокрема, здобувши перемогу у війні з Росією, що відкриє можливість набуття нашою державою членства в Альянсі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ за результатами візиту до Литви та участі в саміті НАТО.

«Ми віримо в перемогу. Ми віримо, що буде наступний, дуже важливий крок для України на наступному саміті НАТО. Символічно – все ж таки 75 років Альянсу, у Вашингтоні. Нам треба багато працювати й готуватися до цього саміту», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що основною метою для України є перемога у війні з Росією, що відкриє можливість набуття членства в Альянсі.

«З перемогою точно прийде членство в НАТО. І точно всім зрозуміло: ми маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо. Україна виборювала для себе таке майбутнє, недалеке майбутнє – бути рівноправним членом Європейського Союзу, безпекового альянсу і бути незалежною державою», – зазначив Президент.

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У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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