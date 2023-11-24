Україні зараз потрібно зберегти допомогу партнерів, і відповідальні держави це розуміють – Володимир Зеленський

Відповідальні держави та лідери розуміють, що Росія максимально використовує різні виклики у світі, щоб відволікти від будь-якої допомоги Україні, і вони роблять усе, щоб повернути увагу до війни в нашій країні, щоб не зменшувалася допомога. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Києві.

Як наголосив Глава держави, зі свого боку Україна також працює на всіх рівнях із різними країнами та лідерами, зокрема з Президентом США Джозефом Байденом і його адміністрацією, з обома партіями в Конгресі, із Європейським Союзом, щоб зберегти підтримку нашої держави.

«Нам потрібні три перемоги. Перша – з Конгресом. Це виклик. Це непросто. Не все від нас залежить. Але Україна має робити все, що від неї залежить, і навіть більше, щоб допомога була. І я вірю, що вона буде», – зазначив Володимир Зеленський.

Другим важливим завданням Президент України назвав виділення пакета допомоги від ЄС на 50 млрд євро.

«Не всі сьогодні у Європейському Союзі готові підтримати цей пакет. Наша робота – ми повинні зробити, щоб усі підтримали цей пакет», – сказав він.

Крім того, значним мотиваційним кроком для українців продовжувати боротьбу з російською агресією має стати рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС.

«Він важливий для тих, хто працює в державі, навчається й навчає, і для тих, хто віддає своє життя на полі бою», – переконаний Володимир Зеленський.