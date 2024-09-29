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Україномовні аудіогіди запрацювали в Бельгії та Німеччині 

30 вересня 2024 року - 17:54

Україномовні аудіогіди запрацювали в Бельгії та Німеччині 

У Бельгії та Німеччині з’явилися аудіогіди українською мовою. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська. 

 

Зокрема, аудіогід запрацював у Музеї старого мистецтва, Музеї межі століть та Музеї Рене Магрітта, які входять до Королівських музеїв витончених мистецтв Бельгії – комплексу музейних закладів у Брюсселі, де зберігається велика колекція живопису та скульптури. 

«Експонати бельгійських музеїв стануть ближчими для українських відвідувачів, бо заговорили українською за допомогою нашого аудіогіда», – зазначила дружина Президента.

Ще один гід запрацював у художньому музеї Барберіні (Потсдам, Німеччина), відомому своєю колекцією пейзажного живопису світових імпресіоністів та постімпресіоністів. Тут зберігається, зокрема, 34 картини Клода Моне. Проєкт реалізувало Посольство України в Німеччині спільно з представництвом Українського інституту.

«Продовжуємо говорити зі світом мовою мистецтва. Нехай воно буде зрозумілим і примножує порозуміння між вільними країнами світу», – наголосила Олена Зеленська. 

Загалом у межах ініціативи першої леді з поширення української у світових памʼятках запрацювало 89 аудіогідів у 47 країнах. 

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