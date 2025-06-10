Україномовні аудіогіди запрацювали в Люксембурзі та Азербайджані

У Люксембурзі та Азербайджані запрацювали україномовні аудіогіди. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка реалізує проєкт з українізації світових памʼяток.

Загалом завдяки цій ініціативі відкрили вже 102 аудіогіди в 53 країнах.

Україномовний аудіосупровід, зокрема, з’явився в Національному музеї природної історії в Люксембурзі.

«Він наочно показує довгий і непростий шлях, спільний для всіх країн і народів, – шлях до того, щоб стати людьми. А це означає, зокрема, зберегти в собі відповідальність за інших і за природу. Для нас в Україні це особливо болюче питання, адже розв’язана Росією війна поставила під загрозу не тільки нас, а й нашу природу», – наголосила перша леді.

Аудіоекскурсія українською відтепер також доступна на узбережжі Каспійського моря – у першому у світі танкері-музеї «Сурахани», що пришвартований у Баку.

«Українцям, які є чи буватимуть у Люксембурзі чи Азербайджані, буде що побачити й почути рідною мовою. Відтак – краще зрозуміти нові країни. А, можливо, і власну історію. Бо музеї єднають світ, розповідаючи про те, що важливе для всіх. Так зараз робить і наша мова у проєкті українських аудіогідів», – підсумувала Олена Зеленська.