Україномовні аудіогіди зʼявилися в Мексиці та Аргентині

У Мексиці та Аргентині запрацювали україномовні аудіогіди. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, новий аудіогід зʼявився в Мехіко на туристичному автобусному маршруті Capital Bus, а також на двох екскурсійних автобусних маршрутах у Буенос-Айресі.

Олена Зеленська відзначила важливість запровадження українських аудіогідів у Латинській Америці. Вони вже доступні також у Бразилії (Сан-Паулу) і Перу (Ліма).

«В самій лише Аргентині ще до російського вторгнення проживала понад 400-тисячна українська діаспора – одна з найбільших в обох Америках. Та хоч як давно ти живеш далеко від дому, чути рідну мову важливо завжди. І ще це важливо для самої нашої мови й культури. Вони мають звучати як голос країни, яка бореться з несправедливістю та агресією, проте береже в собі інтерес і снагу до творчого життя», – сказала перша леді.

У межах проєкту першої леді з українізації світових памʼяток уже працює 91 аудіогід у 49 країнах.