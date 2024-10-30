Українська делегація представила План перемоги Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо

У Монреалі в межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру відбулася зустріч української делегації з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Українську сторону представляли: віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, Посол України в Канаді Юлія Ковалів, радник керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз.

Представники України подякували Канаді й особисто Джастіну Трюдо за незмінну підтримку нашої країни, зокрема військову допомогу, участь Канади в коаліції винищувачів F-16 та в програмі навчання українських пілотів.

Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою та План перемоги. Українська делегація представила Прем’єр-міністру Канади та його команді пункти Плану, бачення його реалізації та Формули миру.

Окремо українська делегація відзначила лідерство Канади в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Крім того, обговорили пріоритети співпраці України й Канади під час головування цієї країни у «Групі семи» наступного року.

Джастін Трюдо разом із представниками України взяв участь у першому пленарному засіданні Міністерської конференції у другий день її роботи.

Під час виступу він наголосив, що зараз украй необхідні спільні зусилля та зобов’язання для завершення агресії РФ та відновлення справедливого й тривалого миру для України.

«Наша підтримка України незмінна. Ми є співголовою коаліції за повернення українських дітей і віддані цій справі на довготривалий період. Українські діти мають бути повернуті додому. Ми хочемо допомагати Україні та її народу, поки вони не досягнуть миру», – зазначив очільник уряду Канади.

Джастін Трюдо також акцентував, що агресія РФ впливає не лише на Україну. Зокрема, це стосується продовольчої безпеки. Тому Канада робитиме все заради захисту вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях для експорту зернової продукції.