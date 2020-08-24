Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п’ятницю прибув до Берліна, де мають розпочатися переговори делегацій країн – учасниць Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Українську делегацію очолює віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона вкотре засвідчує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

«Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив: перемир’я показало, що все можливо, якщо є бажання.

«Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату», – наголосив Андрій Єрмак.