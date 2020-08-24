Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії

11 вересня 2020 року - 13:10

Фотографії, які показують реальність життя дітей на сході – Микола Кулеба про відкриття виставки «Школи як території миру»

10 вересня 2020 року - 19:57

Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

10 вересня 2020 року - 17:30

Попри коронакризу низка державних програм та ініціатив Президента успішно реалізуються та показують результати – Юлія Ковалів

10 вересня 2020 року - 16:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області
Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області

9 вересня 2020 року - 13:12

Перейти до всіх галерей

Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії

11 вересня 2020 року - 13:10

Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п’ятницю прибув до Берліна, де мають розпочатися переговори делегацій країн – учасниць Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Українську делегацію очолює віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона вкотре засвідчує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

«Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив: перемир’я показало, що все можливо, якщо є бажання.

«Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату», – наголосив Андрій Єрмак.

Версія для друку