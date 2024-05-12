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Українська формула миру та пріоритети нашої держави в міжнародній політиці: Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом

13 травня 2024 року - 17:08

Українська формула миру та пріоритети нашої держави в міжнародній політиці: Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, філантропом, головою мережі Фундацій "Відкрите суспільство" Олександром Соросом.

Очільник Офісу Глави держави поінформував Олександра Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

Також він розповів про Українську формулу миру, яку наша країна прагне винести на розгляд лідерів держав та міжнародних організацій. Ідеться про безпеку в Чорному й Азовському морях, забезпечення експорту з України, ядерну безпеку й особливо – повернення полонених і незаконно депортованих українських дітей. Олександр Сорос та Міжнародний фонд «Відродження», який є частиною мережі Фундацій "Відкрите суспільство", активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA.

«Ці питання є пріоритетними не лише для нас, адже йдеться про продовольчу та ядерну безпеку, повернення громадян, дітей, які відстоюватимуть демократичні цінності та будуватимуть євроатлантичне майбутнє України», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак й Олександр Сорос також обговорили пріоритети України в міжнародній політиці, обстоювання принципів демократії.

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