Українська поліція вміє бути професійною, уміє рятувати від зла, повертати справедливість – Президент на заходах з нагоди Дня Національної поліції

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях до Дня Національної поліції України й у відкритті Центру стратегічного аналізу та прогнозування МВС України.

Глава держави подякував українським поліцейським за службу Україні та українському народові.

«Час повномасштабної війни проявляє справжній сенс і силу багатьох речей, і одна з таких речей – це служіння державі. Попри все захищати державу, попри все захищати людей, пропри все дбати про безпеку на вулицях наших міст і сіл. Попри все серед перших іти у звільнені райони та забезпечувати можливість для повернення нормального життя після окупації. Я вдячний за ефективну роботу Національної поліції України та за ваше служіння державі», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до поліцейських.

Президент висловив подяку кожному герою у лавах української поліції, які беруть участь у бойових діях разом з іншими воїнами сил оборони й безпеки України, усім, хто бере участь у стабілізаційних заходах і забезпечує безпеку на деокупованій території України, а також усім поліцейським, які допомагають громадянам, рятують життя людей після російських ударів.

«Я хочу подякувати всім вибухотехнікам нашої поліції, чиє служіння особливе – рятувати людей від тих проявів російського зла, які могли б спрацювати проти життя й через роки. Дякую за кожне знешкоджене вами російське зло – за кожне розмінування», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував усім слідчим Національної поліції України, які розслідують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини. За його словами, уже розпочато понад 84 тисячі таких кримінальних проваджень, і є 1838 повідомлень про підозру. Крім того, зусиллями Національної поліції України створено спеціальну базу «Воєнний злочинець», до якої внесено понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

«Встановити повну правду про злочини окупантів на нашій незалежній українській землі – це фундаментальна передумова для того, щоб притягти до повної відповідальності й саму Росію за агресію й терор. Ми маємо зробити все задля справедливості, і я вдячний тим із вас, хто наближає цей день, цей час – час справедливості», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії 507 поліцейських відзначені державними нагородами, із них – 84 посмертно. Звання Героя України присвоєно двом поліцейським, одному з них – посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських працівників поліції, які загинули у війні за свободу й незалежність України.

Володимир Зеленський відзначив поліцейських, котрі несуть службу й захищають наших людей від небезпек усередині країни.

«Тут їхній фронт – порядок і безпека на вулицях кожного міста, кожного селища й громади. Ми повинні знати, що всі ці люди також віддають своє життя, і вони такі самі герої. Вони віддають усе, що в них є, заради нашої держави. Тому я хочу всім вам подякувати й привітати вас із вашим днем, дуже важливим для всіх нас», – зазначив він.

Президент акцентував, що люди очікують від Національної поліції України порядку, який має декілька складових: законність, справедливість, вчасність допомоги, людяність у ставленні, розуміння емоцій тих, хто звертається по допомогу до поліції або до кого звертається поліція.

«Коли люди бачать поліцейських, вони завжди бачать державу. Ви і є наше обличчя. Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла, вміє повертати справедливість. І я бажаю всім вам завжди бути саме такими – завжди здатними гарантувати Україні й українцям порядок, безпеку, а українці точно завжди будуть вдячні за це. Дбаємо про Україну, нашу державу, усіх наших людей!» – сказав Володимир Зеленський.

Після завершення виступу Президент вручив державні нагороди України: 10 поліцейських отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

У Центрі стратегічного аналізу та прогнозування МВС України Глава держави ознайомився з роботою Ситуаційного центру. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував Президента про роботу аналітичного центру «Безпечна країна» та єдиної інтеграційної платформи системи МВС, яка, зокрема, містить систему відеоспостереження, дані про роботу блокпостів та вилучення зброї, виявлення схронів, протидію шахрайству.

Центр здійснює моніторинг і аналіз ситуації на кордоні, у пунктах пропуску, даних щодо обстрілів, злочинів, пожеж, розмінування, інформації міграційної служби щодо виданих документів, іноземців, які перебувають в Україні, тощо. Здійснюється й контроль ситуації на Запорізькій АЕС, відстежується радіаційний стан та прогнозується можливий розвиток ситуації.

У диспетчерській залі міністр поінформував Володимира Зеленського про переваги впровадження Єдиної системи виклику екстрених служб на території України.