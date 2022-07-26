Українська сміливість надихає всі вільні нації, і лише уявіть, як надихатиме наша перемога – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Незламний народе найсильнішої країни!

Сьогодні окупанти знову вдарили по Одеській області, знову – ракетами по звичайних будинках. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться.

Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях. Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених.

І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів.

Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі.

Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи «Газпром», Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями.

Сьогодні вперше в історії міждержавних відносин України та Уругваю провів переговори з паном Президентом цієї латиноамериканської держави. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях і закликав Уругвай, як і інших у регіоні Латинської Америки, запроваджувати санкції проти Росії. Зробимо все, щоб у світі не залишилося жодного регіону, де б не розуміли правди про російську агресію. Вже маємо комунікацію з Чилі, Парагваєм, Коста-Рикою. І ось тепер – Уругвай. Продовжимо цю роботу.

І ще декілька знакових подій, про які варто сказати. Сьогодні в Лондоні за участю Премʼєр-міністра Бориса Джонсона відбулася церемонія нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство. Я вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію.

Сьогодні ж у Нідерландах – країні, заради розуміння якої ми дуже довго працювали – український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав наш посол.

Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога.

Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 198 учасників бойових дій відзначені державними нагородами України. Двоє з них – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім, хто воює за незалежність нашої держави!

Слава Україні!