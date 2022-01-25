Українська сторона сподівається на розблокування роботи ТКГ та просування в гуманітарних питаннях – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається на розблокування гуманітарних питань на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це він розповів на брифінгу в Берліні після завершення зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

«Ми сподіваємося, що на наступному засіданні ТКГ буде розблоковано гуманітарні питання – щодо звільнення утримуваних осіб, щодо відкриття КПВВ, які вже понад рік готові з українського боку», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, також дуже важливо, що всі учасники зустрічі радників у Нормандському форматі висловили повну прихильність всеосяжному режиму припинення вогню на Донбасі.

Керівник Офісу Президента подякував німецькій стороні за організацію цих переговорів. Він зазначив, що незабаром має відбутися наступна зустріч політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки».

«Українська сторона налаштована на конструктивний діалог», – наголосив Андрій Єрмак.