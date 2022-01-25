Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

25 січня 2022 року - 20:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Українська сторона сподівається на розблокування роботи ТКГ та просування в гуманітарних питаннях – Андрій Єрмак

11 лютого 2022 року - 08:10

У Берліні завершилися переговори на рівні політичних радників лідерів країн «Нормандської четвірки»

11 лютого 2022 року - 01:02

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі

10 лютого 2022 року - 20:36

Відбулося перше засідання Ради з молодіжних питань при Президентові України

10 лютого 2022 року - 20:08

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з членами ЄБА
Зустріч Президента України з членами ЄБА

9 лютого 2022 року - 19:00

Перейти до всіх галерей

Українська сторона сподівається на розблокування роботи ТКГ та просування в гуманітарних питаннях – Андрій Єрмак

11 лютого 2022 року - 08:10

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається на розблокування гуманітарних питань на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це він розповів на брифінгу в Берліні після завершення зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

«Ми сподіваємося, що на наступному засіданні ТКГ буде розблоковано гуманітарні питання – щодо звільнення утримуваних осіб, щодо відкриття КПВВ, які вже понад рік готові з українського боку», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, також дуже важливо, що всі учасники зустрічі радників у Нормандському форматі висловили повну прихильність всеосяжному режиму припинення вогню на Донбасі.

Керівник Офісу Президента подякував німецькій стороні за організацію цих переговорів. Він зазначив, що незабаром має відбутися наступна зустріч політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки».

«Українська сторона налаштована на конструктивний діалог», – наголосив Андрій Єрмак.

Версія для друку