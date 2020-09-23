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Українська влада сьогодні є абсолютно прозорою й безпрецедентно відкритою для діалогу з бізнесом – керівник Офісу Президента

9 жовтня 2020 року - 00:17

Українська влада сьогодні є абсолютно прозорою й безпрецедентно відкритою для діалогу з бізнесом – керівник Офісу Президента

Попри те, що на сході України триває війна, українська влада не звертає зі шляху реформ, щоб зробити країну успішною, наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

«Попри те, що в Україні триває війна, реформи продовжуються. Президент говорить і продовжує реформувати країну. Саме для того, щоб зробити її успішною та привабливою для наших партнерів, інвесторів», – сказав він. 

Андрій Єрмак назвав основні реформи, які сьогодні вже реалізовані. Зокрема, йдеться про земельну реформу, ухвалення банківського закону, реформу ринку газу, ухвалення закону про концесію, легалізацію азартних ігор, демонополізацію виробництва спирту, проведення приватизації на відкритих аукціонах (Фонд державного майна провів близько 1,5 тис. успішних аукціонів), ухвалення закону про «спліт» – щодо реформування небанківського фінансового сектору, дерегуляцію економіки. 

Також очільник Офісу Президента згадав оновлення мобільного додатку «Дія», який передбачає надання державних послуг онлайн. 

«Україна стає передовою в цьому плані, а контакт держави й громадянина в плані послуг зводиться до мінімуму», – сказав він, додавши, що все це зроблено лише за півтора року. 

За його словами, велику увагу українська влада приділяє створенню сприятливого бізнес-клімату в країні та залученню іноземних інвесторів. З цією метою був розроблений і вже ухвалений парламентом у першому читанні законопроект про «інвестиційних нянь». 

«Кожен візит Президента включає зустрічі з великим бізнесом. Сьогодні йде відкритий діалог, ми сьогодні чуємо. Безумовно, є багато чого ще робити, але сьогодні влада є абсолютно прозорою й безпрецедентно відкритою для діалогу з бізнесом», – заявив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що зі зміною керівництва Національного банку України інституційній незалежності НБУ нічого не загрожує. Українська влада продовжуватиме відстоювати позицію існування незалежного, професійного регулятора. 
«Національний банк завжди буде незалежним, завжди матиме цю гарантію й продовжуватиме працювати», – сказав керівник Офісу Президента. 

Він зауважив, що Володимир Зеленський пішов у політику саме для того, щоб реформувати країну та змінити її на краще. 
«Це його пріоритет, і він не змінився за півтора року», – додав Андрій Єрмак.

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