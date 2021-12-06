Українське суспільство не підтримує спроб державного перевороту – Президент

Українське суспільство не підтримувало й не підтримує спроб перевороту в нашій державі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Я дуже радий, що наше суспільство не підтримує такі дестабілізаційні кроки деяких угруповань. І дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх, – констатував Глава держави й додав: – Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно».

Президент зазначив, що не може розкривати всіх деталей, але вважає, що плани деяких сил щодо насильницької зміни влади в Україні глобально не змінилися. Проте вони отримали сигнали, зокрема й від міжнародних партнерів України, які змусили їх зупинити реалізацію намірів.

«Думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку і наших стратегічних партнерів – окремі мали діалоги, отримали певні сигнали. Думаю, що трішечки змінили свої плани», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на те, що деякі олігархи намагаються шантажувати владу можливими відключеннями тепла й електроенергії в окремих регіонах України. Але жодних масових відключень не буде, запевнив він.

«Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися. Це кроки для того, щоб зробити якусь невеличку інформаційну хвилю, щоб це показати у ЗМІ… Глобально в нас стабільна енергетична ситуація, як я й обіцяв. Тому що ми про це домовлялись і на місцевому рівні, і з усіма представниками генерації. У нас є все для того, щоб забезпечити нормальний, стабільний перебіг опалювального сезону. Тарифи будуть нормальні, як ми й говорили. Відключень масових не буде», – наголосив Президент.