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Українське зерно не йде на ринок Польщі, ми будемо розв’язувати питання з його транзитом – Володимир Зеленський

23 лютого 2024 року - 16:12

Українське зерно не йде на ринок Польщі, ми будемо розв’язувати питання з його транзитом – Володимир Зеленський

Українське зерно, яке сьогодні блокують на кордоні польські протестувальники, не йде на ринок Польщі, і наша держава працюватиме над тим, щоб розв’язати питання з його транзитом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Львові.

Глава держави розповів, що сьогодні на українсько-польський кордон має прибути група на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. У її складі будуть міністри, які відповідають за питання експорту та імпорту, логістику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс, а також керівники прикордонної служби.

«Для нас важливо зберегти наші відносини. Але також дуже важливо зберегти правду. Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання», – зазначив Глава держави.

Президент висловив подяку полякам за те, що вони робили після початку повномасштабної війни, допомагали нашій країні, приймали людей.

Володимир Зеленський також подякував українським агровиробникам за розуміння тієї ситуації, у якій перебуває наша держава в час війни.

«Вони самостійно нічого не блокують попри те, що їхні продукти харчування не йдуть сьогодні через Польщу. І не на польський ринок, хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом», – сказав Глава держави.

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