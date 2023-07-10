Українські прапори на литовських вулицях доводять: ми вже союзники – Володимир Зеленський у Вільнюсі під час заходу в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО»

У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО».

На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє.

Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами. Також цей стяг пронесли вулицями Вільнюса бігуни-марафонці.

Президент Литви у виступі зазначив, що під час свого нещодавнього візиту до Києва поділився з Володимиром Зеленським ідеєю підняття прапора з поля бою на площі Вільнюса, який доставлять бігуни, і висловив радість, що це вдалося організувати.

«Я радію з того, що ми йдемо вперед. І я думаю, що Україна справді буде членом НАТО. Ми не маємо права діяти інакше, бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою. Це ціна крові. Ціною своєї крові, своїх життів українці дають нам час, щоб ми могли підготуватися й дати гідну відсіч Росії. Росія не переможе», – заявив Гітанас Наусєда.

Володимир Зеленський зі свого боку наголосив, що тут, у Вільнюсі, дуже добре помітний прогрес Європи, де люди знають, що таке безпека і як її досягти.

«І знають, що безпека – це разом з Україною. Я вдячний тобі, Вільнюсе, і всім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у Литві, врятувалися від бойових дій. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку, чесну і – що важливо – сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять: ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу! І ніколи, ніколи й нікому не можна озиратися на Москву», – акцентував Глава держави.

Він також відзначив велику особисту допомогу Гітанаса Наусєди.

Глава держави зауважив, що український бойовий прапор, який сьогодні замайорить у Вільнюсі, привезено з міста Бахмута, де відбувається одна з найбільш визначальних битв за свободу у Європі, і саме так її згадуватимуть наші діти й онуки.

«Цей наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни! Литва завжди буде лише вашою! Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій із країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі й приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та «зимових війн» проти свободи Фінляндії… Жодних окупацій у Європі більше не буде!» – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, український прапор хоч і пробитий кулями, але живий, гордий і вільний, і це означає, що й кожен прапор країн Європи буде живим, гордим і вільним.

«Там, у руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший у нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть у руїнах», – акцентував Глава держави.

Він зазначив, що вірить у рішення партнерів України, яке зробить НАТО сильним і рішучим.

«Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо – всі ми заслуговуємо – і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це – завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильнішим», – сказав Володимир Зеленський.

Після завершення виступів прозвучав Державний гімн України. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас урочисто підняв прапор України на площі Лукішкєс.