Українські стартапи за підтримки Фонду Президента України взяли участь у найбільшій освітній конференції світу Bett UK 2024 в Лондоні

Під патронатом Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту делегація українських EdTech-стартапів уперше взяла участь у найбільшій світовій виставці освітніх технологій Bett UK 2024, яка відбувалася 24–26 січня 2024 року в Лондоні.

До української делегації увійшли вісім освітніх стартапів, відібраних із 29 конкурсних заявок. Зокрема це Amperia, BUKI, CASES, Elai.io, GIOS, Headway, Nanit Robot, Sensorama.

У межах конференції радниця – уповноважена Глави держави з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник провела зустріч із командою організаторів Bett UK.

«Організатори Bett UK запропонували свою глобальну підтримку у вигляді партнерств по всьому світу, які можуть надати експертизу, окреме фінансування за важливими для відбудови країни напрямками. Також ми отримали пропозицію долучити до української делегації освітян, учнів та студентів наступного року. Партнери ділитимуться досвідом використання технологій у навчальному процесі. Це визнання нашої відданості інноваціям в освіті та нашої здатності об'єднувати глобальну спільноту для розвитку», – розповіла Ольга Будник.

Крім того, Фонд Президента України виступив організатором окремої пітчинг-сесії для вітчизняних стартапів. У ексклюзивному заході на базі британської торгової асоціації TechUK взяли участь п’ять стартапів, які дістали змогу залучити додаткові інвестиції від провідних венчурних фондів Великої Британії.

Радниця, виконувачка обов’язків директора Фонду Президента України Уляна Автономова також долучилася до панельної дискусії How to be resilient: Education, Innovations and EdTech.

«Ініціюючи участь України у Bett UK 2024, ми прагнули показати світові технологічний потенціал країни, талановитих інноваторів, які попри всі труднощі військового часу розвивають бізнес, створюють якісні й надсучасні продукти, змінюючи підходи до навчання. Це ще один потужний голос України на міжнародній арені, який доводить, що ми вміємо перетворювати виклики на можливості», – додав виконувач обов’язків директора Фонду Президента України Ігор Кречкевич.

Bett UK – наймасштабніший міжнародний майданчик для презентації освітніх продуктів, який збирає понад 30 тисяч відвідувачів з більш ніж 120 країн світу, з-поміж яких представники державних урядів, підприємці, освітяни та лідери технологічних галузей. Вже є домовленості щодо участі України у Bett UK 2025.