Володимир Зеленський: Сподіваюся, що під час головування Данії переговори про вступ України до ЄС просунуться вперед і кластери нарешті будуть відкриті

Відкриття переговорних кластерів, посилення санкцій проти Росії, стабільна оборонна підтримка України й міцна співпраця між Європою та США – такі очікування від головування Данії в Раді ЄС Президент України Володимир Зеленський озвучив під час звернення до учасників гала-вечері з нагоди початку данського головування.

Глава держави привітав Прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен і команду уряду з початком головування.

«Ми можемо бути впевнені: це буде час сильних і принципових рішень. А це означає – час передбачуваності. Передбачуваність стала рідкістю в наші дні. Але Данія – це країна, яка не залишає місця для сумнівів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що за ці пів року важливо досягти всіх спільних цілей. За його словами, ЄС має бути сильним і дотримувати своїх обіцянок.

«Я сподіваюся, що під час головування Данії переговори про вступ України до ЄС просунуться вперед і кластери нарешті будуть відкриті», – сказав Глава держави.

Серед основних цілей Президент також назвав запровадження жорстких санкцій проти Росії, зниження цінової стелі на російську нафту, припинення всіх постачань до РФ будь-чого, що використовується для виробництва зброї, та створення ефективної міжнародної платформи для контролю за експортом товарів подвійного призначення.

«І нам потрібно позбавити Путіна та його соратників грошей. Доки російські банки можуть продовжувати працювати в Європі та інших ключових регіонах світу, Росія продовжуватиме ігнорувати дипломатію. Ми повинні змусити її повернутися до дипломатії», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що важливо забезпечити стабільну оборонну підтримку України, розбудувати європейську оборонну промисловість і зробити все для того, щоб зберегти міцну співпрацю між Європою та США.

«Так, Європа повинна більше покладатися на себе, особливо в питаннях оборони та захисту наших людей. Але завжди краще бути в союзі, ніж у розбіжностях. Тому наступні шість місяців повинні принести реальний прогрес для захисту наших партнерських відносин і зміцнення нашої співпраці», – підсумував Президент.