Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії, Президентом Євроради та Президенткою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди початку данського головування в Раді ЄС.

«Я бажаю Данії сильного та дуже успішного головування в Раді ЄС. Нашою першою метою є застосування максимального тиску на Росію, щоб зупинити цю війну. Цей тиск означає розбудову нашого захисту та збереження жорстких санкцій проти Росії. Ми активно працюємо над обома цими питаннями. Хочу подякувати Данії та переважній більшості країн ЄС і європейських інституцій», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі особливу увагу приділили очікуванням від данського головування, передусім відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС, посиленню санкцій проти Росії та продовженню військової допомоги нашій державі. Ішлося про оборонне фінансування та спільне виробництво зброї.

«Протягом наступних шести місяців у межах головування Данії ми будемо робити все, що в наших силах, заради сильнішої та рішучішої Європи. Європи, яка не відступає перед численними небезпеками, що загрожують нам. Європи, яка переозброїлась і готова захищати себе. Європи, яка готова до будь-яких подій», – наголосила Прем’єр-міністерка Данії.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне бути повноцінним партнером у європейських програмах, зокрема в таких, як SAFE, і закликав максимально використовувати заморожені російські активи для інвестицій в український ОПК. Президент наголосив, що важливо нарощувати координацію зусиль між Євросоюзом та США для пошуку спільних рішень.

«Зі свого боку ми продовжимо надавати Україні всебічну підтримку. З початку цього року держави-члени зобов’язалися виділити додаткові 24 млрд на військову підтримку. А зараз Європейська комісія запропонувала всім державам-членам більше бюджетного простору для посилення їхньої підтримки. І ця підтримка враховується в межах нових цілей НАТО», – зазначив Антоніу Кошта.

Президент Європейської ради також відзначив висновки Єврокомісії щодо реформ, які провела Україна в умовах війни.

«Ми досягли умов для просування вперед у поточному переговорному процесі щодо вступу в ЄС», – додав він.

Урсула фон дер Ляєн акцентувала, що ЄС збільшуватиме санкційний тиск на Росію. Минулого тижня всі санкції продовжили ще на пів року. Крім того, 18-й санкційний пакет, за словами Президентки Єврокомісії, битиме в серце російської військової економіки.

«Ми всі знаємо, що Путін не хоче миру, тому ми повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл перемовин», – сказала Президентка Європейської комісії.

Вона також зазначила, що ЄС уже інвестував понад 2 млрд євро, щоб посилити українську оборону зараз саме коштом заморожених російських активів.

Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією.