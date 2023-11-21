Українські жінки – лідерки; це вже не треба нікому доводити, це факт – Олена Зеленська виступила на 7-му Українському жіночому конгресі

Перша леді України Олена Зеленська виступила на 7-му Українському жіночому конгресі (УЖК), який триває в Києві.

Український жіночий конгрес – це платформа, яка визначає порядок денний у сфері гендерної рівності для органів державної влади, громадських організацій, медіа.

Цьогорічний захід відбувається під гаслом «Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови». 22–23 листопада конгрес збере понад 50 спікерів і спікерок. Його мета – домогтися паритетної участі чоловіків і жінок у процесах відбудови України. Співзасновниці УЖК – заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова та ексдепутатка Верховної Ради Світлана Войцеховська.

У зверненні до учасників конгресу дружина Президента України відзначила швидку зміну ролі та навантаження на жінок в українському суспільстві.

«Дві промовисті цифри: за даними Кадрового центру ЗСУ, нині в нас 43,5 тисячі жінок-військовослужбовиць. Це майже втричі більше, ніж у 2014-му. Водночас 56% новостворених бізнесів за цей рік – це жіночі бізнеси. Мені здається, із цих цифр складається дуже виразна формула українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки – захисниці. Вже не метафорично, а фізично. І водночас вони займаються відбудовою нормального життя – бізнесу, робочих місць. Відбудовою перспективи, майбутнього», – сказала вона.

За словами першої леді, Україна мріяла про жіноче лідерство еволюційним шляхом, але набула його в надто екстремальний спосіб.

«У кожного лідера завжди є група підтримки. І нині держава має стати такою «групою підтримки» для жінок, на яких навалилося стільки несподіваного екстремального лідерства. Щоб жінки повернулися з евакуації, маємо створити їм умови – від робочого місця й житла до садочка та школи поряд», – зазначила Олена Зеленська.

Як зауважила дружина Президента, саме для цього, зокрема, працює Всеукраїнська програма ментального здоров’я – щоб допомогти жінкам впоратися зі щоденним стресом. З турботою про жінок реалізується під час війни й реформа шкільного харчування: учні мають отримувати найкращу їжу, щоб мами були спокійними, а родини відчували, що вони потрібні. А нещодавно ухвалена Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні має далі зменшувати цю різницю – із нинішніх 18% (на стільки менше, ніж чоловіки, отримують жінки) до рівності.

«Є ще один промовистий факт про жіноче лідерство: у грантових конкурсах для підприємців в Україні цього року взяло участь більше жінок, аніж чоловіків. Але при цьому організатори відзначають, що жінки просять менше грошей на свої проєкти. Дорогі жінки, зробімо із цього висновок. Давайте нарешті самі себе дооцінювати. Під час війни українки здійснили такий сильний ривок у розвитку своїх лідерських якостей, стільки нового опанували, стільки на себе взяли. Тож ми не маємо погоджуватися на другорядність чи недооцінку. Українські жінки – лідерки. Це вже не треба нікому доводити. Це факт», – резюмувала перша леді.