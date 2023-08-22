Український прапор є джерелом волі й незламності всіх воїнів, які борються за нашу землю – Президент на церемонії підняття Державного прапора

У День Державного прапора Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття синьо-жовтого стяга.

Найбільший державний прапор країни підняли на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в Києві.

Під час церемонії пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем.

Президент наголосив, що Державний прапор є не лише оберегом, а й гордістю нашої країни.

«Гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли відзначаємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що наш прапор також символізує впевненість у тому, що він майорітиме на всій суверенній території України, всюди, де має бути по праву.

«Наш прапор – це наша сила. Джерело волі, незламності духу для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги», – переконаний Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які віддали свої життя за Україну.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні в Києві піднято особливий прапор України: на ньому залишили свої підписи українські захисники й захисниці, які б’ються за свободу й незалежність нашої держави.

«Цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси. По всій лінії захисту України. У різних бойових бригадах і підрозділах. У шпиталях, де лікують поранених. У руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він неодмінно буде поповнюватися й збагачуватися новими підписами наших воїнів», – заявив Президент.

В урочистій церемонії також узяли участь: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.