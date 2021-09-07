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Україну не можна порівнювати з Афганістаном, адже ми понад сім років даємо відсіч одній з наймогутніших армій – Президент

13 вересня 2021 року - 13:09

Україну не можна порівнювати з Афганістаном, адже ми понад сім років даємо відсіч одній з наймогутніших армій – Президент

Україну не можна порівнювати з Афганістаном, адже наша країна вже понад сім років протистоїть одній з наймогутніших армій світу, і український народ спочатку стримував агресію лише власними зусиллями. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу CNN.

«У 2014 році, нехай пробачать нам партнери зі США та ЄС, спочатку ми опинилися там, де опинилися. Відбулася ескалація, Росією були окуповані наші території. З нами поруч нікого не було. Не було ніякої військової техніки, крім того, що було в нас. Інших військ не було, лише громадяни України», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що на початку російської агресії українці об’єднувалися у добровольчі батальйони та створювали волонтерські ініціативи, щоб захистити власну країну.

«Навіть за вісім років Росія не змогла захопити Україну. Це не армія «Талібану». Це – одна з наймогутніших армій світу. Ми відстоювали свою державність. Ось чому, я думаю, ми максимально незалежні від будь-якої країни», – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що Україна, на відміну від Афганістану, не має сильної залежності від США.

«Я вважаю, що за чотири, п’ять чи сім днів неможливо таку велику державу – за територією, за чисельністю населення – просто окупувати», – сказав Володимир Зеленський.

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