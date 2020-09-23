Україну та Польщу об’єднує не лише спільний кордон, а й спільні цінності та позиції з ключових міжнародних і загальноєвропейських питань – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Польщі у Раді Європейського Союзу у 2025 році сприятиме отриманню Україною повноправного членства в ЄС.

«Наш політичний діалог має хорошу динаміку, і це вже друга наша зустріч у цьому році. Звісно, вона могла відбутися ще раніше, якби не обмеження через COVID-19», – зауважив Глава Української держави під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою в Києві.

Володимир Зеленський констатував, що стратегічне партнерство України та Польщі проходить перевірку пандемією на відмінно.

«Наші країни об’єднує не лише спільний кордон. Це й спільні цінності та позиції з ключових питань загальноєвропейського та міжнародного порядку денного», – наголосив він.

Глава Української держави повідомив, що під час зустрічі з Анджеєм Дудою в межах його офіційного візиту до України обговорювалася актуальна ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Зокрема, Володимир Зеленський розповів про конкретні та непрості кроки, які здійснює українська сторона заради відновлення миру на Донбасі.

«Радий, що наші погляди з паном Президентом Дудою відносно шляхів завершення війни співпадають. Я дуже ціную вашу особисту увагу до України, чітку позицію щодо її суверенітету й територіальної цілісності», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави також акцентував увагу на важливості координації дій у питаннях енергетичної безпеки як важливого елемента безпеки Європи.

«Дякую за рішучу позицію і Президента, і всієї Польщі щодо проекту «Північний потік – 2» та монополії «Газпрому» на європейському ринку», – зауважив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що на минулому тижні, під час 22-го Саміту Україна – ЄС було окреслено подальше поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом.

«Ми вдячні нашим польським друзям, які продовжують бути «локомотивом» наближення України до Європейського Союзу. Наша стратегічна мета – повноправне членство у Європейському Союзі. Сподіваюся, що головування Польщі у Раді ЄС у 2025 році максимально сприятиме досягненню цієї мети», – зазначив Глава Української держави.

Крім того, Польща надає практичну допомогу в реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО. Як приклад успішної взаємодії між Україною та Польщею Володимир Зеленський навів розвиток та зміцнення литовсько-польсько-української бригади.

«Крім того, ми обговорили ініціативу «Трьох морів», а головне – предметну зацікавленість України долучитися до цієї важливої для нас ініціативи. Я сподіваюсь на підтримку пана Дуди як одного з ініціаторів такої важливої платформи діалогу», – сказав Президент України.

Зі свого боку Анджей Дуда відзначив, що сьогодні під час переговорів велика увага була приділена питанню безпеки. Він заявив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну.

«Польща століть пліч-о-пліч з Україною у питанні українських кордонів і того, що ці кордони повинні бути повернуті до міжнародно визнаних, а це означає повернення контролю України над частиною території Донецької та Луганської областей, а також повернення контролю України над Кримом. Хочу підкреслити – питання Криму також дуже важливе», – зазначив він.

За словами Президента Республіки Польща, питання збереження санкцій проти Росії до деокупації Криму Польща піднімає на всіх міжнародних майданчиках.

«Пан Президент звернув увагу на головування Польщі у Раді ЄС у 2025 році, але я звернув увагу на те, що у 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ. І там також, запевняю вас, пане Президенте, питання України, її суверенітету й кордонів будуть на порядку денному, і ми будемо пам’ятати про це, і Україна може розраховувати на польську підтримку», – запевнив Анджей Дуда.