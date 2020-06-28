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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Україну з державним візитом відвідає Президент Швейцарської Конфедерації

13 липня 2020 року - 15:09

20-23 липня на запрошення Глави держави Україну з державним візитом відвідає Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга.

Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені.

Володимир Зеленський і Симонетта Зоммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

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