Уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо – для наших воїнів. Хороше посилення зброєю. Це й ППО, і ракети, і бронетехніка, і артилерія.

Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень «Великої сімки». На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обов’язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими.

Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Вперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних» для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт. Рівні серед рівних. І ми обов’язково утвердимо цей факт нашою перемогою. Та вступом у НАТО. Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності у Європі та – ширше – у вільному світі. Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності!

Дякую пану Президенту Байдену, всій Америці за те, що глобальна свобода реально спирається на американське лідерство. Ми однаково прагнемо надійного захисту для свободи й працюємо заради цього разом з Америкою.

Дякую Литві за організацію цього саміту, він справді історичний для всіх нас... Відлік нової безпеки. Дякую за кожен український прапор на литовських вулицях – а прапорів було справді багато. І дякую, Вільнюсе, за емоції!

Важливо, що і Литва, і Нідерланди, і Словенія, і Албанія, і Ісландія, і представники інших країн підкреслили, що Росія та російські воєнні злочинці повинні понести справедливе покарання за скоєне проти України. Агресія повинна бути покараною.

Я дякую країнам і лідерам, які готують за кілька тижнів початок тренування наших пілотів на F16... Нідерланди, дякую! Дякую за надзвичайно вагоме лідерство у Європі. Даніє, дякую! Дякую за дуже конкретну підтримку!

Сполучене Королівство... Ріші, пане Прем’єр-міністре, я дякую за допомогу й за констатацію, що на наступному саміті НАТО маємо зробити наступний крок. Україна вже серед рівних в Альянсі і має бути реальною частиною Альянсу.

Франція і пан Президент Макрон... Я дякую за готовність робити все необхідне, щоб звільнити від окупантів усю нашу територію. Дякую за підтримку разом з Америкою та Німеччиною довготривалих програм нашої спільної сили.

Олафе, пане канцлере, дуже важливо бачити Німеччину серед союзників. Всі українці вдячні вам за додаткові «Петріоти» й ракети для них. Це захист життя, і Німеччина вже врятувала тисячі життів. Я дякую за готовність підтримувати нас аж до нашої перемоги над російським терором.

Італія... Я вдячний італійцям, особисто пані Прем’єр-міністру Мелоні за принциповість. Кожній українській родині є за що дякувати італійській безпековій допомозі. Буде новий безпековий пакет. І дуже важливо, що Італія повністю підтримує Формулу миру.

Канада... Пан Премʼєр-міністр Трюдо сказав, що Канада робитиме все, щоб членство України в НАТО було досягнуте якнайшвидше. Дякую!

Принципова позиція Польщі... Про те, що наше членство в Альянсі – це не лише наша безпека, це безпека всього нашого регіону щонайменше. І дуже важливо, що Польща підтримує Україну на шляху в Альянс – міцно, енергійно. Дякую!

Пан Президент Ердоган і Туреччина... Він сказав сьогодні, що справді бачить, що Україна наближається до членства в Альянсі. Це багато означає. Я дякую! Дякую й за принциповий захист безпеки у Чорному морі... Туреччина робить історичні речі для нас усіх.

Президент Ердоган, як і Премʼєр-міністр Норвегії говорили сьогодні про реконструкцію... Чіткість зобов’язань партнерів – це те, що надзвичайно важливо. Дякую за це!

Дякую Норвегії за відчутне лідерство, за всю ту підтримку, яка вже надана... Зараз є готовність Норвегії приєднатися до «Групи семи» і в гарантіях безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже вдячний!

Також Португалія, Швеція, Нідерланди висловили готовність приєднатися до гарантій безпеки для України... Дякую! Ми зробимо цю систему справді розгалуженою та дієвою.

Пан Президент Румунії... Дякую за роботу над хабом для тренування пілотів. Дякую за підтримку нашої співпраці на Дунаї та в Чорному морі. Дякую за надзвичайно добрі та шляхетні слова про наших воїнів, про весь український народ.

Греція теж приєднується до довгострокової підтримки України. Я дякую за це!

Чорногорія, дякую за вибір на користь безпеки, свободи для всіх у Європі, дякую за оборонну підтримку!

Іспанія продовжить та збільшить програми лікування та реабілітації наших воїнів і ветеранів. Я дякую за допомогу в цій дуже чутливій справі!

Болгарія готує новий пакет безпекової допомоги та, впевнений, дуже енергійно працюватиме разом з усіма в межах Ради Україна – НАТО. Дякую!

Словаччина та особисто пані Президент... Дякую за те, що ви щиро допомагаєте й щиро робите свою країну одним із європейських лідерів у захисті наших фундаментальних цінностей.

Латвіє, дякую за віру в Україну та за відчутну оборонну підтримку! Естоніє, дякую за ініціативу щодо снарядів, яка реально зміцнює і змінює історію Європи на краще й наближає мир. Дякую й за політичну підтримку на саміті.

Люксембург, незмінно принциповий. Дуже дякую! Чехіє, за всю передану зброю дякую, й за техніку, дякую за гвинтокрили... Буде й новий оборонний пакет.

Албанія, максимально чітко: Україна буде в НАТО, а Росія буде відповідати за агресію. Як влучно сьогодні сказав Премʼєр-міністр Рама, політика Кремля нагадує гімн Росії: слова різні, а музика одна й та сама. Загроза одна й та сама. НАТО – це відповідь.

Бельгія – дякую за принциповість у питанні про репарації від Росії та за очевидну підтримку того факту, що Україна – за столом у НАТО з усіма.

Північна Македоніє, дякую за чітку підтримку українського внеску у спільну безпеку!

Фінляндіє, я дякую за допомогу й дякую за дуже важливі слова сьогодні про те, що невдовзі українські солдати будуть навчати свого досвіду армії інших членів НАТО. Це правда. Досвід переможців – це завжди сильно.

І Угорщина... Такий саміт, що всі були цілком конструктивними. Дякую!

Окремо хочу подякувати пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. Як завжди, проєвропейські, а отже, проукраїнські.

Звичайно, Австралія та Японія як гаранти безпеки – дякую! Я дякую, що мир і справедливість сьогодні стали ближчими, а Україна – міцнішою.

Слава Україні!