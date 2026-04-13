Уперше за понад 20 років Україна та Німеччина провели міжурядові консультації

У Берліні Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

У консультаціях від уряду України взяли участь перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Михайло Федоров, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

«Ключове – це енергетика, це інфраструктура, це розвиток наших громад, наша політична взаємодія, і зокрема в роботі з європейськими інституціями важливо, щоб був чіткий та без блокувань рух України до членства у Євросоюзі. Також, звісно, предмет міжурядових консультацій – це оборонна співпраця та спільні оборонні виробництва», – сказав Глава держави під час спілкування з журналістами.

Лідери відзначили те, що відновлення формату міжурядових консультацій повністю відповідає потребі часу, оскільки відносини між Україною та Німеччиною досягли рівня по-справжньому стратегічного партнерства.

Під час консультацій обговорили конкретні результати та плани на майбутнє. Зокрема, ішлося про підписані сьогодні документи, значна частина яких спрямована на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Вони охоплюють ключові сфери допомоги: оборонну співпрацю, енергетику та підтримку людей.

Вагома частина обговорення була присвячена опрацюванню двосторонньої угоди щодо дронів, яку Україна запропонувала Німеччині.

«Наш досвід може бути інтегрований у європейську систему безпеки, і наша співпраця зараз із країнами Близького Сходу та Затоки – в умовах постійних атак проти них – доводить, що наш досвід і наші пропозиції, наші drone deals – найбільш дієві», – сказав Глава держави.

Окрема увага – питанням, що пов’язані з майбутнім членством України у Європейському Союзі. Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина підтримує євроінтеграційні прагнення України та відкриття переговорних кластерів і працює над тим, щоб подолати всі перешкоди на цьому шляху.

Також ішлося про підтримку українців, які через російську агресію були змушені залишити свій дім. Серед іншого говорили про відкриття Центру єдності в Берліні.

Українсько-німецькі міжурядові консультації востаннє проводилися у 2004 році. Про поновлення роботи цього формату Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися в травні 2025 року, під час візиту Президента України до Берліна.