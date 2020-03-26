Уповноважений Президента з прав дитини провів нараду з міністром соціальної політики

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочу нараду з міністром соціальної політики Мариною Лазебною щодо напрямів державної політики у сфері охорони дитинства в період надзвичайної ситуації.

«В умовах надзвичайної ситуації система охорони дитинства повинна оперативно реагувати на дитячі проблеми й потреби. Адже це – питання життя та здоров’я дітей. Тому фахівці соціальної сфери мають мобілізувати зусилля, щоб гарантувати безпеку дітей. Ми повинні захистити їх у цей непростий період», – наголосив Микола Кулеба.

Міністр зауважила, що в умовах вимушеної самоізоляції існують значні ризики загострення проблем у суспільстві, неналежного виконання батьками своїх обов’язків та домашнього насильства.

Під час наради обговорили забезпечення засобами індивідуального захисту фахівців із соціальної роботи в регіонах. Важливо, щоб вони могли продовжувати працювати, реагувати на випадки порушення прав дитини, були захищені самі й не наражали на небезпеку інших. До оперативної закупівлі засобів індивідуального захисту будуть залучені міжнародні благодійні організації.

Наразі Міністерство соціальної політики координує діяльність регіонів для оперативного реагування на проблеми, що можуть виникнути в період надзвичайної ситуації.