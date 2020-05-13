Уповноважений Президента з прав дитини відвідав Херсонщину

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба здійснив робочу поїздку на Херсонщину та провів нараду з головою Херсонської облдержадміністрації Юрієм Гусєвим щодо ситуації з дотриманням прав дітей у регіоні, розвитком послуг у громадах та реформою інтернатів.

Під час поїздки Микола Кулеба та Юрій Гусєв взяли участь у відкритті денного Центру підтримки вагітних і мам з дітьми «Впевнений старт», створеного обласною державною адміністрацією разом з Благодійним фондом «Мій дім» у селі Калинівка, що на території Зеленопідської ОТГ.

«Підтримка вагітних, супровід мам з малюками – запорука того, що діти отримають належний догляд з перших днів свого життя й ростимуть у сім’ї, а не в інтернаті. Поширюючи проект «Впевнений старт», Херсонщина показує добрий приклад іншим громадам, як в умовах децентралізації потрібно дбати про сім’ї з маленькими дітьми, щоб допомогти їм подолати життєві труднощі та навчитись основ відповідального батьківства», – зазначив уповноважений з прав дитини.

Центр створений для того, щоб мами з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, могли отримати консультацію соціального працівника та лікаря-педіатра, відвідати тематичні тренінги з виховання та розвитку дитини. Також у центрі матері зможуть одержати продуктову допомогу та одяг, скористатися пральною машиною, приготувати їжу тощо.

«Зеленопідська ОТГ вже багато зробила за останній рік для розвитку послуг у своїй громаді. Відкрили амбулаторію, центр безпеки й сьогодні – цей сімейний центр. Наразі працюють над вирішенням питання щодо створення інклюзивного класу. Такі приклади надихають інші громади рухатися далі й розвиватися», – зазначив голова Херсонської облдержадміністрації.

Під час візиту Микола Кулеба також відвідав опорну початкову школу, амбулаторію сімейної медицини, патронатну сім’ю та родину, у яку під час карантину повернулася дитина зі спеціальної школи-інтернату.