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Уповноважений Президента з прав дитини відвідав Миколаївщину

17 вересня 2020 року - 17:59

Уповноважений Президента з прав дитини відвідав Миколаївщину

Під час робочої поїздки до Миколаївської області уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з представниками Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки обговорив з керівництвом області та очільниками ОТГ питання захисту прав дітей.

Йшлося про реалізацію державної політики у сфері охорони дитинства в умовах децентралізації, зокрема щодо повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування за забезпечення права дитини на сімейне виховання, якісну й доступну освіту та соціальні послуги.

Уповноважений презентував результати моніторингу впровадження реформи деінституціалізації в області та наголосив, що вона є незворотною.

«Ми маємо поступово перейти від системи утримання та виховання дитини в інтернаті до реалізації права дитини на сім’ю та розвитку якісних медичних, освітніх і соціальних послуг у громаді. При цьому підвищити доступність та якість спеціальної та інклюзивної освіти. У реформі мають бути враховані інтереси кожної дитини», – наголосив Микола Кулеба.

Заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі відзначив важливість перебування дітей у сім’ї разом з батьками, щоб вони відчували їхнє тепло та домашній затишок.

«Реформа деінституціалізації складна, але ми зробимо все, щоб втілити її у життя», – зауважив Олександр Трайтлі.

Під час поїздки Микола Кулеба відвідав центр соціально-психологічної реабілітації та перевірив умови перебування в ньому дітей під час пандемії.

Також уповноважений відвідав обласний будинок дитини та поспілкувався з керівництвом щодо трансформації закладу.

На сьогодні в будинку дитини вже є відділення реабілітації, де діти можуть перебувати разом з батьками, а також розроблений план трансформації в заклад реабілітації та паліативної допомоги дітям.

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