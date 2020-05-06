Уповноважений з прав дитини провів селекторну нараду у Чернігівській ОДА

Під час робочої поїздки до Чернігівської області уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації Наталією Романовою провели селекторну нараду.

У нараді взяли участь представники служб у справах дітей, управління освіти і науки, Департаменту соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники ОТГ.

Серед іншого, учасники обговорили результати моніторингу забезпечення прав дітей, які на період карантину повернулися з інтернатів у сім'ї.

«В області 970 дітей, які цілодобово перебували в інтернатних закладах і були повернуті на час карантину в сім’ї. Перевірка показала, що 174 сім’ї (356 дітей) перебувають у складних життєвих обставинах», – повідомила заступниця голови ОДА Наталія Романова.

Щоб запобігти проблемним ситуаціям, забезпечується контроль сімей у складних життєвих обставинах та надання їм допомоги у вигляді продуктів харчування. Також в області скоординовано роботу між профільними органами та службами з надання відомостей про дітей – мешканців Чернігівщини, які повернулись на період карантину з інтернатних закладів інших регіонів.

Проблемним питанням в області залишається нестача фахівців із соціальної роботи: їх на Чернігівщині всього 154 при потребі у 500. Під час карантину вони працюють у посиленому режимі.

«Пандемія вкотре нагадала нам про важливість координації роботи між освітніми, соціальними та медичними структурами задля належного захисту прав та інтересів дітей», – зазначив уповноважений з прав дитини.

На нараді обговорили питання дотримання особистої безпеки працівників під час виконання обов’язків та використання цифрових технологій для зменшення ризиків зараження коронавірусом.

Під час робочої поїздки уповноважений також відвідав новостворений дитячий будинок сімейного типу та поспілкувався з батьками й дітьми.