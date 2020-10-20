Уряд має зробити все, щоб карантин вихідного дня не став критичним для малого та середнього бізнесу – Володимир Зеленський 

Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. Завдання уряду – допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні заходи. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі.

Глава держави зауважив, що запровадження карантину вихідного дня можна підтримувати або не підтримувати, але треба розуміти, чому саме було ухвалене таке рішення.

«У нас щодня нові рекорди – більше 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку зростання захворілих. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм дійсно доведеться обирати, кого лікувати», – сказав Президент.

Він зазначив, що впровадження повного локдауну на весь тиждень з метою зменшення кількості хворих на COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж карантин вихідного дня.

«Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. І якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися», – додав Володимир Зеленський.

Водночас Президент погоджується, що навіть такий обмежений карантин спричинить значні втрати для окремих сфер бізнесу. Тому уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки.

«Це головне завдання: уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів, ще раз нагадую, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу», – наголосив Глава держави.

Він також зазначив, що ефективність карантину вихідного дня залежить від взаємодії бізнесу та влади – центральної та місцевої.

«Але у деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та інколи дійсно непопулярні кроки тому, що боремося не за особисті рейтинги, а за життя українців. Коронавірус змушує нас приймати складні рішення», – нагадав Володимир Зеленський.

Проте, за його словами, якщо громадяни, бізнес і влада на місцях реально дотримуватимуться карантину у вихідні, буде шанс уникнути повного локдауну.

Президент також наголосив: у часи пандемії особлива увага звертається на здоров’я нації. Тому було вирішено розробити програму, яка сприяла б поліпшенню здоров’я громадян.

«Бути здоровим – бажання кожного з нас. І мною ініційована розробка національної програми «Здорова Україна». Моя глобальна ідея досить проста: держава має забезпечити людині, скажімо так, базовий набір для міцного здоров’я», – сказав він.

Глава держави зауважив, що йдеться не лише про фізичні речі, а й про корисні звички, профілактику, правильне харчування, активність.

«Це коли з дитинства українці долучені до спорту і продовжують займатися ним усе своє життя. Не тоді, коли можуть купити абонемент у фітнес-клуб, а коли мають можливість бігати, кататися на велосипеді, плавати, займатися будь-яким тренуванням. І це зручно, бо поруч із домом. І це модно, бо так роблять усі», – додав Президент.

Володимир Зеленський також розповів, що ідея щодо розробки такої програми виникла у нього під час спілкування зі звільненим з італійської в’язниці нацгвардійцем Віталієм Марківим, який у неволі весь час працював над підтримкою своєї фізичної форми.

«Переконаний, ідея бути здоровими має в хорошому сенсі слова заражати нас усіх. Заражати й заряджати», – резюмував Президент, висловивши думку, що це може об’єднувати громадян.

