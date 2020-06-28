Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовими до можливої другої хвилі поширення COVID-19 – доповідь Президенту на нараді

Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тис. смертей. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Очільник уряду наголосив, що на заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди. Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тис. порушень при використанні додатку «Дій вдома».

«Має бути комплексний підхід. Люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус», – наголосив Володимир Зеленський.

Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що всі люди, які постраждали внаслідок пожеж на початку липня в Луганській області, отримали виплати та компенсації. Також, за його словами, поліція проводить оперативно-розшукову роботу щодо встановлення обставин та винних у підпалі автомобіля програми «Схеми».

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак зазначив, що в українській армії немає бойових втрат з 27 липня – часу оголошення режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі.